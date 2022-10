Na czym polegają panele badawcze?

Coraz więcej osób wyraża chęć dzielenia się swoimi przemyśleniami w przestrzeni internetowej. Wiele firm wychodzi takim osobom naprzeciw i tworzy specjalne panele badawcze. Nie dość, że można tam zawrzeć wszystko to, co siedzi nam w głowie to jeszcze możemy uzyskać za ten proces atrakcyjne nagrody. Na czym zatem polegają panele badawcze, kto może z nich skorzystać i jak to robić? Podpowiadamy.

Czym jest panel badawczy?

Panel badawczy jest platformą, która zbiera opinie ludzi na temat różnych aspektów ich życia codziennego. Różnego rodzaju przedsiębiorstwa, a także ośrodki z dziedziny wszelkich nauk zlecają wykonanie badanie opinii. To z kolei jest formułowane w postaci ankiet, które wypełniają użytkownicy danego portalu. Pytani są oni o różne ważne kwestie społeczne i konsumenckie, ale także o ocenę produktów i usług. Zebrane dane następnie analizowane są statystycznie, a wyniki i wnioski z badań przekazywane są zleceniodawcy, dlatego mogą mieć one duży wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Dzięki temu opiniodawcy mogą przyczynić się do dobrych zmian.

Badanie opinii przeprowadzone przez panele badawcze jest w pełni bezpieczne. Są one bowiem dobrowolne i anonimowe, jednak wymagają przejścia procesu weryfikacji tożsamości.

Jak korzystać z panelu badawczego?

Osoby, które chcą wypełniać ankiety i mieć wpływ na ważne kwestie społeczne i konsumenckie, a przy okazji zdobywać nagrody, powinny zarejestrować się na stronie panelu badawczego. Proces ten jest niezwykle łatwy, jednak warto współpracować jedynie z funkcjonującymi na rynku już od dawna przedsiębiorstwami, które są polecane przez wielu użytkowników i dodatkowo przestrzegają obowiązującego prawa i zasad etycznych, a także najnowszych regulacji ochrony danych osobowych RODO.

Po wypełnieniu krótkiego formularza rejestracyjnego otrzymamy link potwierdzający chęć dołączenia do panelu, a także pierwszą ankietę, za którą przyznane nam zostaną punkty. Udzielając rzetelnych odpowiedzi możemy mieć pewność, że zostaniemy zaproszeni do kolejnych badań i zarobimy dzięki temu kolejne punkty, które możemy następnie wymienić na interesujące nas nagrody. Wszystkie odpowiedzi, jakich udzielamy, są w pełni anonimowe – są one analizowane statystycznie i nikt nie ma do nich wglądu. Na wypełnienie jednej ankiety trzeba poświęcić od 3 do 20 minut. Warto jednak pamiętać, że badania te nie oferują wynagrodzenia, a atrakcyjne nagrody, które można otrzymać za pomocą wymiany punktów. Im więcej ankiet wypełnimy, tym więcej punktów możemy mieć na swoim koncie.