Kurs scrum master w praktyce – co warto o nim wiedzieć?

Branża IT stale się rozwija. Na rynku pojawiają się nowe propozycje pracy, jednak aby móc się wyróżnić ze swoim CV, warto stale się doszkalać. Z pomocą może przyjść szkolenie Scrum Master. O czym mowa w praktyce i co warto o nim wiedzieć? Podpowiadamy.

Kurs Scrum Master – co warto o nim wiedzieć?

Zanim przejdziemy do kwestii technicznych, zajmijmy się najpierw samą profesją Scrum Mastera. Polega ona na usprawnianiu pracy zespoły IT, a Scrum Master dba o komfort programistów, zarządza przepływem informacji i pośredniczy w kontaktach z tak zwanym Product Ownerem. Z tego powodu warto zastanowić się, czego oczekujemy od swojego przyszłego pracodawcy. Kurs ten będzie świetny dla osób, które chcą pracować w IT, ale nie chcą programować. Ponadto lubią ludzi i potrafią z nimi współpracować. Z pewnością w cenie będą rozwinięte umiejętności miękkie i dobre zrozumienie technologii, z którą pracujemy. Dobrze, abyśmy byli konsekwentni i asertywni. To świetna opcja dla osób, które lubią się uczyć i mają zmysł analityczny.

Na kursie Scrum Master poznamy metodykę Agile, zrozumiemy rolę w Scrumie i nauczymy się budować zespół, który będzie z nami bezpośrednio współpracował. Dowiemy się również, jak skutecznie planować i prowadzić projekty zgodnie z Agile. Nauczymy się, jak działają procesy wytwórcze oprogramowania i nauczymy się korzystania z narzędzi, takich jak Jira oraz Miro. To świetna opcja dla osób, które będą chciały podjąć się pracy jako Junior Scrum Master.

Zakres kursu Scrum Master – o czym mowa w praktyce?

Zakres Bootcampu, na którym odbywa się Scrum Master to szkolenie przez 5 tygodni, co daje nam 75 godzin cennej wiedzy. Całość podzielona jest na 9 lekcji, z której każda z nich pełni określoną rolę. Pierwszym etapem, który składa się z czterech lekcji jest wprowadzenie. Dowiemy się na nim, czym jest podejście Zwinne Agile, a także poznamy Agile Manifesto oraz rodzaje projektów. Ta część przewiduje również zapoznanie się z procesami wytwórcze oprogramowania. Poznamy adaptację tego procesu w modelu klasycznym oraz kaskadowym, a także Scrum. Zrozumiemy również proces o nazwie Gitlab.

W dalszej części kursu zapoznamy się z wykonywaniem Sprintu, a także naczymy się, jak przygotowywać Backlog, prawidłowe User Stories, Definition of Ready oraz Definition of Done. Na samym końcu jedna lekcja będzie poświęcona przygotowaniu do egzaminu PSMI. Zapoznamy się z certyfikacją iPSMI oraz sposobami na przygotowanie się do egzaminu, włącznie z omówieniem zagadnień potrzebnych do egzaminu. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://futurecollars.com/kursy/scrum-master/.