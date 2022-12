Najlepsza karma dla psów małych ras. Sprawdź na co zwrócić uwagę

Kiedy nie jesteś pewien, jaką karmę powinien dostać Twój pies, musisz zastanowić się nad kilkoma czynnikami, które są bardzo istotne. Odpowiedni dobór pożywienia dla psa ma ogromny wpływ na jego stan zdrowia, dlatego właśnie z tego względu warto spojrzeć na etykietę na opakowaniu, by zdecydować, że dany produkt będzie najlepszy dla czworonoga. Chcąc znaleźć najlepsze produkty żywieniowe dla psów, ale nie tylko, warto zajrzeć do naszego sklepu internetowego.

Skład – co musisz wiedzieć o karmie dla psa

Na temat składu powinniśmy wiedzieć tyle, że w większości karma powinna zawierać składniki mięsne lub rybne. Im większa zawartość mięsa tym oczywiście lepiej. Warto jednak rozważyć kwestię doboru karmy dla pieska mniejszej rasy. Tego typu karma dla psów małych ras musi być odpowiednio dopasowana nie tylko pod kątem wykorzystanych składników. Mniejsze pieski powinny otrzymywać drobniejszą karmę. Beż względu na to, czy masz szczeniaka, czy dorosłego psa możesz u nas dopasować odpowiedni rodzaj karmy. Najlepsza karma dla psów małych ras powinna zawierać dobrze zbilansowane składniki, które będą miały wpływ na zdrowie i kondycję psa.

U nas znajdziesz odpowiednio dopasowaną karmę dla małych ras w rozróżnieniu na psy z alergią, sterylizowane i klasyczną. Wszystko w oparciu o najlepsze składniki, idealne dla małych pupili.

Składniki, które mogą lub powinny znaleźć się w karmie

Dobre karmy dla psów małych ras powinny zawierać tak samo, jak dla większych czworonogów, odpowiednie składniki odżywcze. By zapewnić swojemu pupilowi codzienną dawkę witamin, minerałów i białka warto wybrać odpowiedni produkt. Karma dla małych ras powinna zawierać w przeważającej części mięso lub ryby, ale także warzywa, owoce i nawet zioła. W przypadku zbóż dopuszczalne są w zasadzie ryż. Więcej na https://www.husse.pl/pies/suche-karmy-dla-psow-super-premium/karmy-dla-psow-malych-ras/

Czego lepiej unikać w karmie dla małych ras?

Każdy pies, bez względu na to, czy jest to duża rasa, czy mała, nie powinien spożywać określonych produktów. Tymi produktami są zboża (jedynie ryż jest tolerowany przez psy), konserwanty, sztuczne wypełniacze, barwniki oraz soja.

Zboża, które są ciężkostrawne, mogą wywołać u psa różne dolegliwości nie tylko trawienne. Popularne i dostępne w pobliskich sieciach handlowych karmy zawierają wypełniacze zbożowe, które mogą nie być tolerowane przez pupila. Spożywanie zbóż, np. żyta przez psa, może powodować różne dolegliwości. Bardzo często dostrzec można nie tylko problem z trawieniem u pieska, ale także swędzenie skóry. Nadmierne spożywanie zbóż przez psa może powodować obniżenie jego odporności, a nawet zmianę jego zachowania. Zboża zawierają silne alergeny, które nie pozostają bez znaczenia dla naszego zwierzaka. Karma dla małych ras powinna zawierać wyłącznie dobre składniki odżywcze, które będą tolerowały psy.

Mięso, a mięso przetworzone

Karma dla psów małych ras powinna być mięsna. Z tym zgodzić powinniśmy się wszyscy. Pieski są mięsożerne, dlatego mięso powinno być głównym składnikiem suchej karmy. Nie każda karma dla psa, pomimo tego, że zawiera mięso, jest odpowiednia. W czym rzecz? Droższe karmy zawierają świeże mięso, które zostało w odpowiednio sposób przygotowane i zasuszone, do tego, by pies mógł bezpiecznie zjeść posiłek. Tańsze odpowiedniki karm dla psów, mimo że mają mięso w składzie, zawierają wyrób przetworzony. Dużo tańszy w obróbce, ale niekoniecznie dobry dla psa. Te przetworzone składniki mogą zawierać na przykład konserwanty. Mało tego, smak przetworzonego mięsa jest gorzkawy i nie każdy pies jest w stanie go zaakceptować.

Najlepsza karma dla psów małych ras powinna zawierać składniki przyswajalne i odpowiednio zbilansowane. Mięso bez dodatku konserwantów to najlepszy wybór dla psów mniejszych ras.

Wielkość granulek karmy

By zapewnić psu to, co najlepsze potrzebna jest nie tylko zabawa, codzienna aktywność, ale także odpowiednio zbilansowana karma dla psów małych ras. Wielkość granulek karmy ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszych ras. Nie oznacza to, że powinniśmy wybierać dla dorosłego psa mniejszej rasy na przykład rasy Yorkshire terrier, karmy dla szczeniaczków, która pomimo tego, że będzie drobna, nie będzie zawierała tyle składników odżywczych, ile trzeba zapewnić swojemu psu. W naszym sklepie dopasujesz produkty spożywcze dla psa, względem jego wieku, rasy, jak i zapotrzebowania. Podzieliliśmy karmy dla psów względem wieku, rasy, jak również ze względu na potrzeby zwierząt z alergią oraz po sterylizacji. Kupisz u nas karmy pod postacią większych i mniejszych granulek,

Przy wyborze właściwego produktu należy kierować się także aktywnością swojego pupila. Psy, które aktywnie spędzają czas, potrzebują więcej wartości odżywczych. Na każdym opakowaniu znajdziesz rozpiskę, ile karmy powinien zjadać Twój pies, aby dostarczyć mu odpowiednich mikro i makro elementów. Dobre karmy dla psów mniejszych ras, jak i większych znajdziesz w naszym sklepie internetowym. Uwzględniliśmy także możliwość zakupu mokrych karm oraz przekąsek, które stanowią znakomity sposób na nagrodzenie psa, zwłaszcza podczas tresury.

