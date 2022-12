Branża EdTech w Polsce – 5 ciekawych startupów

W ostatnich latach obserwujemy prawdziwy rozkwit branży EdTech, która reprezentuje projekty związane z technologią edukacyjną. Również w Polsce powstają niezwykle ambitne i odnoszące sukcesy startupy. Chcesz dowiedzieć się, czym jest EdTech i na jakie projekty warto zwrócić uwagę? W poniższym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Czym jest EdTech w Polsce?

Branża EdTech swoją nazwę wzięła od pojęcia Education Technology, za którym kryje się definicja technologii edukacyjnej. Innymi słowy, mowa o projektach i startupach zajmujących się wcielaniem technologii w edukacji. Opierając się na najnowocześniejszych rozwiązaniach, platformy edukacyjne pozwalają na dostęp do swoich zasobów nie tylko przy pomocy komputerów, ale także tabletów i telefonów.

W Polsce, podobnie jak za granicą, branża EdTech szybko rozwinęła się w dobie pandemii koronawirusa. Wówczas to zdalne prowadzenie lekcji w szkole zmusiło liczne firmy do przyspieszenia swoich prac nad projektami technologii edukacyjnej. W efekcie, znacznie wzrosła popularność platform i serwisów budujących mosty pomiędzy technologiami a edukacją.

Warto zatem przyjrzeć się kilku ciekawym starupom w Polsce, które oferują najbardziej atrakcyjne projekty EdTech.

1. BUKI

Platforma dla korepetytorów i uczniów BUKI wyróżnia się na tle innych serwisów tego typu. Pomysłodawcy startupu wychodzą naprzeciw potrzebom współczesnego ucznia, oferując wyłącznie zweryfikowane ogłoszenia wykwalifikowanych profesjonalistów.

Co więcej, osoby korzystające z korepetycji mogą odbywać zajęcia na dedykowanej platformie edukacyjnej. BUKI wspiera zarówno korepetycje stacjonarne, jak również zajęcia online. Jest to miejsce, gdzie ogłaszają się tysiące nauczycieli z całego kraju.

2. LIBRUS

Gdy szkoły w Polsce przechodziły na nauczanie zdalne podczas pandemii, LIBRUS okazał się niezwykle przydatnym narzędziem. Ta platforma pozwoliła nauczycielom przesyłać uczniom zadania domowe do rozwiązywania online.

Zasady działania tego projektu nie są skomplikowane, więc serwis nadal cieszy się uznaniem wielu nauczycieli. Mogą korzystać z niego również rodzice, gdyż LIBRUS to także dziennik ocen.

3. EasySchool

Czy można wzbogacić edukację szkolną biorąc udział w zajęciach online? Okazuje się, że tak, a udowadnia to serwis EasySchool. Choć na pozór działa on jak platforma do korepetycji, to jednak kryje się za nim znacznie więcej.

Uczniowie mogą tutaj uczęszczać na lekcje przez Internet, wykupując pakiety zajęć. Startup skupia się na najważniejszych przedmiotach szkolnych, więc jest idealny dla każdego, kto ma zaległości lub chce rozwijać wiedzę.

4. Kodilla

Kiedy szkoły i nauczyciele starali się uporać z nową rzeczywistością lekcji zdalnych, w dobie pandemii koronawirusa polskiej edukacji wyrosła spora konkurencja. Okazało się, że coraz więcej uczniów interesuje się programowaniem.

Projekt Kodilla wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom tych osób, które chciały poznać podstawy kodowania. Dziś znaleźć tu można bogatą ofertę świetnych kursów dla amatorów programowania.

5. Brainly

Należy również wspomnieć o projekcie Brainly, który powstał na osnowie dawnego portalu Zadane.pl. Nie od dziś uczniowie chętnie szukają rozwiązań zadań domowych w Internecie. Dzięki Brainly mogą je znaleźć.

Serwis działa na zasadzie Q&A – uczeń zadaje pytanie, a inna osoba odpowiada na przedstawiony problem. W ten sposób można nie tylko poznać poprawne odpowiedzi do zadań domowych, ale również proces dochodzenia do nich. Ma to istotne znaczenie szczególnie w przypadku zadań domowych z przedmiotów ścisłych, w tym również matematyki.