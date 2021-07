NBP bez wpływu na rynki

Wystąpienie publiczne zamiast konferencji prasowej. Tak najprościej można scharakteryzować piątkowy spektakl. Nie może zatem dziwić, że po wybraniu mało kontrowersyjnych pytań rynki nie reagowały zbyt mocno.

Konferencja Adama Glapińskiego

Konferencje prezesa NBP odbywają się ostatnio w Polsce dzień po ogłoszeniu decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Chyba najważniejszym wątkiem było pytanie o wpływ Nowego Ładu na inflację. Prezes najpierw potwierdził, że się tego spodziewa. Chwilę po tym dodał, że NBP nie jest w stanie określić, czy będzie to wzrost, czy spadek. Przyznał on również, że nie znane są mu jeszcze szczegóły tego projektu, co może tłumaczyć tę mocno ostrożną odpowiedź. Po raz kolejny pojawił się fragment o przejściowości inflacji. Zostało to poszerzone nawet o zanegowanie możliwości pojawienia się spirali napędzanej przez wzrost płac i cen. Rynki traktowały całą konferencję trochę z przymrużeniem oka, bo pytania, na które odpowiadał prezes, zostały mu zadane wcześniej, z nich wybrano część i tylko na nie usłyszeliśmy odpowiedzi. W rezultacie złoty przyjął tę konferencję neutralnie.

Dobre dane z Kanady

W piątek poznaliśmy dane z kanadyjskiego rynku pracy. O ile bezrobocie pozostała zgodnie z oczekiwaniami na wysokim poziomie 7,8%, o tyle lepiej od oczekiwań wypadła zmiana zatrudnienia. Jest to element, który daje spore nadzieje na przyszłość, stąd najprawdopodobniej pozytywne reakcje inwestorów. W piątek dolar kanadyjski umacniał się od rana w oczekiwaniu na dobre dane, a po publikacji wzrost tylko przyspieszył.

Piątek korzystny dla funta

Pomimo słabszych danych od rana funt w piątek zyskał na wartości niemal 4 grosze. Wspomniane dane to gorsze od oczekiwań wyniki produkcji przemysłowej oraz miesięcznego PKB. W dalszej części dnia wysłuchaliśmy jednak wystąpienia pana Andrew Baileya, szefa Banku Anglii. Wystąpienie skupiało się jednak nie na polityce monetarnej, a na tym jak Wielka Brytania sobie radzi. Biorąc pod uwagę połączenie brexitu i pandemii można znaleźć wyjaśnienie słabszych odczytów. Inwestorzy najwyraźniej patrzą na to właśnie w ten sposób, skoro odkupywali w piątek funta.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl