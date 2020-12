NCBR ogłasza pierwszy konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

Opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu obrazów medycznych w zakresie diagnostyki schorzeń dróg oddechowych oraz niektórych nowotworów, a także walka z dezinformacją i fake newsami – takie cele stawia przed przedsiębiorcami i naukowcami Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłaszając pierwszy konkurs w programie INFOSTRATEG. Zakres tematyczny przedsięwzięcia dobrze odpowiada na wyzwania epidemicznej rzeczywistości.

Dziś ogłaszany jest pierwszy konkurs programu strategicznego INFOSTRATEG, w ramach którego w latach 2020 – 2029 realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Zakładany całkowity budżet Programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczone zostanie na projekty zamawiane.

Dzięki INFOSTRATEGowi chcemy rozwijać polski potencjał badawczy nad wybranymi problemami uczenia maszynowego. Wybrane tematy z obszarów robotyzacji rolnictwa, rozpoznawania i analizy obrazów, diagnostyki medycznej czy automatyzacji obsługi pacjenta są bardzo konkretne. Z jednej strony ma to umożliwić praktyczne zastosowanie stworzonych rozwiązań. Z drugiej – wewnętrzną konkurencję, dzięki której te rozwiązania będą jeszcze doskonalsze. Dodatkowo, co ważne, powstałe technologie znajdą w przyszłości szersze zastosowanie w gospodarce i nauce – mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Integracja przedsiębiorców i naukowców

Tematy podejmowane w ramach Programu zostały wyselekcjonowane ze względu na duży potencjał wdrożeniowy oraz konieczność stworzenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Są to np. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, rozpoznawanie obrazów medycznych, inteligenta maszyna do zbierania jabłek, inteligentny dyspozytor korespondencji czy asystent obywatela w instytucjach użyteczności publicznej.

Polska ma istotny potencjał badawczy w dziedzinie SI, na co wskazują chociażby liczne publikacje naukowców czy zainteresowanie korporacji naszymi specjalistami, jednakże nie przekłada się to na rodzimą działalność badawczo-rozwojową. INFOSTRATEG będzie stanowił istotny wkład w tę aktywację. To kolejny z wysokobudżetowych programów strategicznych uruchomionych przez NCBR, który przyczyni się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Groźne schorzenia oraz fake newsy na celowniku innowatorów

Budżet I konkursu w ramach programu INFOSTRATEG to 60 mln zł, które podzielono po równo na dwa tematy badawcze: 1. Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie: dróg oddechowych (w szczególności w związku z zagrożeniami COVID), raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn; 2. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu różnego typu obrazów medycznych. Warto wspomnieć, że co roku na raka prostaty zapada w Polsce ponad 15 tysięcy mężczyzn, na raka płuc 15 tysięcy mężczyzn i 7 tysięcy kobiet, a na raka piersi około 15 tysięcy kobiet. Wiele z tych osób umiera ze względu na późną diagnozę. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawienia jakości diagnostyki obrazowej, skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, wcześniejszego rozpoczęcia leczenia często występujących postaci raka, a więc również zmniejszenia śmiertelności, a także skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.

Z kolei drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad narzędziami wykrywającymi fałszywe informacje i pozwalającymi na oznaczenie takich informacji w wyszukiwarkach. Stworzone systemy mogą być dla przykładu testowane poprzez monitorowanie wiadomości pojawiających się w mediach społecznościowych w okresie dwumiesięcznym. Podstawą oceny będzie porównanie liczby poprawnie znalezionych fałszywych informacji. Systemy powinny jednak być w stanie śledzić wielorakie popularne systemy komunikacji i rozpowszechniania informacji. Zadanie to przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu fake newsów i ograniczenia ich rozprzestrzeniania. Stworzenie takiego systemu może pomóc ograniczyć próby manipulacji opinią publiczną.

Kiedy nabór i dla kogo

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. W ramach tematu z obszaru medycyny maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. W przypadku tematu mającego na celu walkę z dezinformacją – adekwatnie 8 mln zł i 1,7 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych – badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 roku (do godz. 16:00). Więcej informacji oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/aawansowane-technologie-informacyjne-telekomunikacyjne-i-mechatroniczne-infostrateg/infostrateg-i-konkurs/