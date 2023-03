Niespodzianka w indeksach koniunktury

Potencjalne problemy gospodarcze skutkują wyraźnym pesymizmem w przemyśle. Usługi wciąż jednak trzymają się mocno. W tle spadek zamówień w USA oraz stabilny rating polski w Moody’s.

Indeksy PMI zaskoczyły

Piątkowe odczyty indeksów PMI wyraźnie rozminęły się z oczekiwaniami. Wyraźnie lepsze perspektywy widać obecnie w strefie euro przed usługami niż przemysłem. Indeks PMI to badanie ankietowe wśród menedżerów odpowiedzialnych za zamówienia. W przypadku usług, wzrost do 55,6 pkt oznacza wyraźną przewagę odpowiedzi pozytywnych nad negatywnymi. Z kolei wynik przemysłu – 47,1 pkt znajduje się poniżej magicznej granicy 50 pkt rozdzielającej przewagę pozytywnych od negatywnych odpowiedzi. Warto również zwrócić uwagę, że oczekiwania względem usług były niższe a przemysłu wyższe, co dodatkowo wzmacnia siłę tej rozbieżności. W Wielkiej Brytanii również usługi wypadły lepiej niż przemysł, nie było jednak aż takiej rozbieżności jak w strefie euro.

Słabsze dane z zamówień

W USA analitycy zasadniczo nie docenili optymizmu menedżerów w przypadku indeksów PMI. Zarówno indeks dla przemysłu, jak i dla usług zostały wyraźnie niedocenione. Ci sami analitycy jednak zbyt optymistycznie szacowali zamówienia na dobra. Ponownie słabiej z tej dwójki wypadają zamówienia na dobra trwałego użytku niż te bez środków transportu. Pokazuje to, że od początku pracy zdalnej branża samochodowa wyraźnie traci. W latach 2015-2019 po odrobieniu strat z kryzysu w 2008 roku sprzedawano ich około 17 mln rocznie. Od początku pandemii nie udało się ani razu sprzedać więcej niż 15 mln sztuk samochodów osobowych.

Agencja Moody’s potwierdziła rating Polski

Przeglądy zdolności do spłaty zadłużenia dokonywane przez agencje ratingowe przestały być jak jeszcze kilka lat temu wiadomościami dnia. Nie mniej cieszy, że mimo tego jak nasz rząd testuje odporność budżetu na nowe wydatki, a pieniądze z UE kapią coraz wolniej, nasz rating jest stabilny. Wciąż otrzymujemy przyzwoitą notę A2. Jest to zdecydowanie lepszy wynik od naszych przyjaciół z Budapesztu. Z drugiej strony kolejne państwo, z którym nas się często porównuje, czyli Czechy ma już znacznie lepszy wynik niż Polska.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

12:00 – Wielka Brytania – sprzedaż detaliczna wg. CBI,

16:30 – USA – indeks Dallas FED

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl