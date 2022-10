Nowoczesne technologie w małej firmie – jak je wykorzystać w mikro biznesie?

Umiejętność efektywnego wykorzystania zasobów z myślą o realizacji celów i strategii przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych aspektów decydujących o rynkowym sukcesie. Obecnie do najważniejszych obszarów funkcjonowania firm praktycznie z każdej branży należą nowoczesne technologie. Kto potrafi z nich skutecznie korzystać, ten może zbudować przewagę konkurencyjną. A zatem jak to zrobić? Poznaj dostępne możliwości!

Organizacja pracy

Czasy, w których wszyscy pracownicy siedzieli w jednym biurze czy budynku, o ile jeszcze nie minęły, to zdecydowanie chylą się ku końcowi. Obecnie internet stacjonarny do firmy jest potrzebny w coraz mniejszym stopniu, bo wielu pracowników czy kontrahentów wykonuje zlecone im obowiązki w sposób zdalny, np. z domu. Aby zadbać o organizację pracy online, stosuje się rozbudowane, a zarazem intuicyjne w obsłudze aplikacje w rodzaju Trello czy Asana. Mają one formę tablic, na których można tworzyć karty, przydzielając i rozliczając zadania.

Komunikacja

Najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalają na przeprowadzenie osobistej rozmowy czy grupowego spotkania z dowolnego miejsca na ziemi, nawet jeśli każdy uczestnik znajduje się w odległości setek kilometrów od siebie. To, co jeszcze pół wieku temu nikomu nie mieściło się w głowie, dziś jest standardowym narzędziem z powodzeniem wykorzystywanym również przez małe przedsiębiorstwa.

Aplikacji przeznaczonych do komunikacji jest bardzo dużo i obejmują one formę zarówno tekstową, jak i wideo – wśród nich m.in. Microsoft Teams, Facebook Workplace Groups, Slack czy Bitrix24. Możliwe jest też łączenie się przez telefon, jednak urządzenie musi dysponować odpowiednimi parametrami. Do sprawdzenia danych technicznych różnych smartfonów można wykorzystać porównywarkę ofert GSM.

Tworzenie autorskich aplikacji mobilnych

Nowoczesne rozwiązania technologiczne stały się obecnie na tyle powszechne, że na stworzenie własnych aplikacji mogą sobie pozwolić nawet małe firmy. Wiąże się to co prawda z wydatkiem co najmniej kilku tysięcy złotych, jednak mając dobry pomysł na zastosowanie w praktyce tego narzędzia i osiągnięcie za jego pomocą określonych korzyści, zdecydowanie warto zainwestować.

Zarządzanie zasobami

Magazyn, kontakty do klientów, flota pojazdów, finanse – obszarów funkcjonowania małego przedsiębiorstwa, którymi można efektywnie zarządzać dzięki odpowiednio dobranym aplikacjom i systemom IT, jest wiele. Kluczowa decyzja dotyczy wyboru właściwego narzędzia spełniającego potrzeby związane z danym rodzajem działalności i dysponującego funkcjami, które rzeczywiście wspomagają realizację celów i strategii firmy.

Bezpieczeństwo

W tym przypadku chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo fizyczne zasobów przedsiębiorstwa. Miejsce prowadzenia biznesu oraz pojazdy warto chronić m.in. poprzez instalację systemów alarmowych i monitoringu zintegrowanych z Twoim telefonem i obsługiwanych z jego poziomu. To nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na otrzymanie błyskawicznej wiadomości w razie wykrycia jakichkolwiek podejrzanych aktywności na obszarze firmy.

Mikropłatności

Jeżeli prowadzisz działalność online, np. część produktów sprzedajesz w sklepie internetowym, poza możliwością wykonania standardowych przelewów pozwól użytkownikom również na mikropłatności, np. za pomocą aplikacji BLIK czy przy użyciu wirtualnego portfela takiego jak choćby Google Pay czy Apple Pay. To wygodne i szybkie rozwiązanie, którego wdrożenie może przełożyć się na wyższą sprzedaż online.