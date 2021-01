Artur Jankowski nowym prezesem Nestlé Polska S.A.

Po 6 latach pełnienia funkcji prezesa zarządu Nestlé Polska S.A. i blisko 30 latach w Grupie Nestlé, w 2021 roku Simon Smith przejdzie na wcześniejszą emeryturę i rozpocznie kolejny etap swojego życia. Przed rozpoczęciem pracy w Nestlé, Simon Smith uzyskał kwalifikacje biegłego rewidenta i dyplom MBA na uniwersytecie w Newcastle, pracując jednocześnie dla firm w północnej Anglii. Po dołączeniu do Nestlé dynamicznie rozwijał swoją zagraniczną karierę, w jej ostatnich latach pełniąc takie funkcje jak CEO Nestlé Adriatic, CFO Nestlé Europe, czy w końcu szefa rynku w Polsce. Podczas swojego pobytu w kraju, zbudował wysoce utalentowany zespół menedżerski, który nadzorował transformację firmy pod względem jej efektywności i zaangażowania pracowników oraz stworzył przyszły fundament firmy, jako organizacji kierującej się ideą „Force for good”, budując biznes dobry zarówno dla pracowników, społeczności jak i środowiska.

Z dniem 1 stycznia 2021 stanowisko prezesa zarządu Nestlé Polska S.A. objął Artur Jankowski. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Zarządzania i Marketingu. Z Nestlé związał się w 2016 roku, gdy objął stanowisko dyrektora sprzedaży. Wcześniej pracował w Grupie Danone, w której pełnił kolejno funkcje dyrektora zakupów oraz dyrektora sprzedaży. W pierwszych latach pracy w Nestlé przekształcił swój dział w elastyczną, adaptującą się do zmian rynkowych strukturę, zorientowaną na zrównoważony rozwój, wdrażając w życie podstawową wartość Nestlé jaką jest szacunek dla innych. Po trzech latach Artur Jankowski objął funkcję dyrektora dywizji Nutrition, utrzymując pozytywną dynamikę tego kluczowego biznesu Nestlé. Umiejętności biznesowe Artura, zorientowany na współpracę styl przywództwa, a także strategiczne spojrzenie znacząco przyczyniły się do rozwoju Nestlé w Polsce. Cechy te stawiają go w doskonałej pozycji do kontynuowania ambitnej drogi polskiego oddziału Nestlé jako organizacji z misją.