Nowy spin-off UW – wyszukiwarka na sterydach dla biznesu i inwestorów

Quant_kit to nowa spółka technologiczna powołana przy Uniwersytecie Warszawskim. Jej celem jest wprowadzenie na rynek autorskiej technologii wykorzystującej dane alternatywne, sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML). Wypracowane przez Quant_kit technologie mają dawać możliwość szybkiego wyszukiwania danych i analiz potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Spółka Quant_kit została powołana w marcu 2020. Część udziałów w firmie została objęta przez uniwersytecką spółkę celową (UWRC Sp. z o.o.), która wspiera naukowców i studentów w preinkubowaniu inicjatyw przedsiębiorczych oraz wprowadzaniu na rynek nowych technologii, rozwiązań i usług.

Nowa praktyka wspomagania decyzji biznesowych

Z perspektywy użytkownika rozwiązanie Quant_kit ma działać analogicznie do popularnych wyszukiwarek internetowych. Różnica polega na skomplikowaniu mechanizmów analitycznych i sposobie prezentacji wyników – technologia Quant_kit nie tylko przeszukuje zbiory informacji ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, ale też dokonuje zautomatyzowanej analizy danych. Co więcej, wyniki wyszukiwania prezentowane są w interaktywnej formie graficznej. Taka praktyka ma na celu usprawnienie procesu wnioskowania oraz podejmowania decyzji biznesowych.

Jak podkreślają autorzy rozwiązania, podejście, które polega na elastycznym wyszukiwaniu informacji poprzez automatyzację procesu przetwarzania oraz analizy danych, jest pożądane na rynkach międzynarodowych. Quant_kit na tle konkurencji ma wyróżniać się: swobodą w formułowaniu zapytań przez użytkownika oraz wykorzystaniem wielu niepowiązanych ze sobą źródeł danych alternatywnych, w tym również dla rynku CEE.

Obecnie gromadzenie i przetwarzanie dużej ilości nieustrukturyzowanych danych pomocnych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych jest poważnym problemem dla 65% inwestorów. Z kolei aż dla 74% uczestników rynku wyzwaniem jest interpretowanie i wnioskowanie w oparciu o zebrane informacje (powyższe dane pochodzą z badania przeprowadzonego wśród kilkudziesięciu działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy typu venture capital na zlecenie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW w czerwcu 2020 r.). Produkt Quant_kit ma dostarczać rozwiązania na powyższe problemy.

W dużych firmach przetwarzanie danych z wielu źródeł generuje wysokie koszty. Na stworzenie miarodajnych opracowań potrzeba wielu godzin pracy analityków, którzy zmuszeni są weryfikować wewnętrzne zasoby danych i szereg informacji pojawiających się w internecie. „Zasadniczą korzyść, jaką chcemy dać przyszłym użytkownikom, jest ograniczenie czasu trwania procesu analitycznego. Jednocześnie damy możliwość poszerzenia zakresu analiz o wiele źródeł danych wykorzystując zaawansowane metody ML i wyszukiwania. Każdy użytkownik będzie miał do dyspozycji elastyczną wyszukiwarkę uporządkowanych danych i analiz rynkowych – rezultaty będą prezentowane na interaktywnym dashboardzie. Główne zewnętrzne źródła informacji będą obejmować między innymi treść internetową, sentyment wyrażony w mediach społecznościowych, trendy internetowe, sieci powiązań podmiotów i rynków, dane reklamowe, dane patentów i innowacji, ruch w internecie. Naszym celem nie jest zatem zastąpienie sprawdzonych rozwiązań analitycznych stosowanych od lat w firmach, lecz uzupełnienie tych narzędzi o alternatywne źródła informacji wspomagające wnioskowanie i decyzje biznesowe” – wyjaśnia Michał Jaworski, współzałożyciel i prezes zarządu Quant_kit.

„Być może największym walorem rozwiązania będzie udostępnianie zagregowanych informacji w postaci graficznej, w tym także wykazanie powiązań między wyszukanymi obiektami oraz wychwytywanie sentymentów i trendów. Wyszukane informacje będą przedstawiane w postaci analizy rynkowej, z zachowaniem uszeregowania poziomu istotności obiektów pod kątem zadanego pytania. Kolejną korzyścią dla użytkownika będzie możliwość formułowania dowolnej liczby zapytań , dla pełnego kontekstu analitycznego. W świecie analizy biznesowej, ekonomicznej i inwestycyjnej dane alternatywne mogą okazać się bardziej istotne niż dane finansowe” – dodaje Wojciech Zdunkiewicz, współzałożyciel i członek zarządu Quant_kit.

Pierwsze pilotażowe wdrożenia

Quant_kit obecnie uruchamia dwie niezależne wersje pilotażowe swojego rozwiązania. Jedno z nich w czołowej instytucji infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, drugie – w spółce z sektora energetycznego. Projekty wdrożeniowe mają być prowadzone do końca roku. W wyniku tych wdrożeń założyciele firmy przewidują zainteresowanie szerokiego rynku odbiorców i już w 2021 r. planują zbudować portfolio klientów krajowych i zagranicznych. „Jako spółka mamy bardzo dobry start. Zauważyliśmy, że nasz produkt posłuży również działom strategii, biznesu, bezpieczeństwa przedsiębiorstw, których profil nie jest skupiony na inwestycjach – to znacznie poszerza grupę docelową oraz perspektywę wzrostu. Najbliższe pół roku pozwoli nam z jednej strony szybko dopracować technologię, a z drugiej strony dopracujemy ofertę dla kolejnych klientów” – dodaje Wojciech Zdunkiewicz.

Spółka chce udostępniać narzędzie w trybie online jako subskrybowane usługi (model SaaS). W ofercie znajdą się także najprawdopodobniej usługi towarzyszące, niezbędne do realizacji dedykowanych wdrożeń. Grupami docelowymi Quant_kit są głównie fundusze inwestycyjne oraz venture capital, banki, ubezpieczyciele, podmioty działające na rynkach kapitałowych. Technologią mogą być też zainteresowane przedsiębiorstwa, które wykorzystują duże zbiory danych oraz analitykę do podejmowania decyzji biznesowych – np. firmy z sektora przemysłu ciężkiego, energetycznego, paliwowego czy budownictwa.

Obecnie Quant_kit współpracuje z partnerami biznesowymi w ramach akceleratora IDEA Global – HugeTECH. Spółka jest pierwszym podmiotem grupy technologicznej Banacha Street wywodzącej się z wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

W sierpniu firma Quant_kit wykupiła od Uniwersytetu Warszawskiego prawa własności intelektualnej do warstwy wizualnej produktu (interfejs / front-end), której wytworzenie zostało sfinansowane w II połowie 2019 r. z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW. Jest to tylko fragment całego produktu, niemniej założyciele Quant_kit podkreślają, że prace badawczo-rozwojowe znacząco przybliżyły ich do wypracowania autorskiej technologii i rozpoczęcia pilotażowych wdrożeń. W rozwój produktu obecnie zaangażowanych jest osiem osób. Założyciele przewidują powiększenie zespołu w najbliższej przyszłości.