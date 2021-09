Nowy wymiar przyszłej interakcji człowiek-pojazd: Mercedes-Benz przedstawia możliwości zastosowania interfejsu mózg-komputer w samochodzie

Wybór celu nawigacji, ustawienie oświetlenia wnętrza albo zmiana stacji radiowej za pomocą myśli – to możliwe za sprawą interfejsów mózg-komputer (BCI). Nie są to co prawda rozwiązania, które będą dostępne w najbliższej przyszłości, ale nie należą już też wyłącznie do sfery fantastyki naukowej. Na przykład w badaniach medycznych technika BCI jest zaliczana do realnych możliwości pomocy osobom z niepełnosprawnością fizyczną. Mercedes-Benz integruje pierwsze rozwiązania z dziedziny BCI w swoim pionierskim koncepcie VISION AVTR. Na targach IAA MOBILIY 20201 w Monachium (7-12 września) producent spod znaku trójramiennej gwiazdy po raz pierwszy zapowiada obsługę siłami umysłu jako nowy wymiar interakcji człowieka z maszyną. Po krótkim procesie kalibracji urządzenie BCI – mocowane do głowy użytkownika – analizuje zmierzone fale mózgowe i na życzenie uruchamia określoną funkcję. Odwiedzający stoisko Mercedesa w hali B3 mogą wypróbować obsługę interfejsu użytkownika w samochodzie własnymi myślami, w czasie rzeczywistym.

Prowadząc badania i rozwijając zastosowania interfejsu mózg-komputer w samochodach, Mercedes-Benz wyznacza kolejny kamień milowy w łączeniu człowieka z maszyną. W przyszłości technika BCI może na przykład jeszcze bardziej zwiększyć komfort jazdy – powiedziała Britta Seeger, Członkini Zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG odpowiedzialna za sprzedaż. Mercedes-Benz od zawsze był pionierem inteligentnych, innowacyjnych rozwiązań, zapewniających naszym klientom najlepszą jakość produktów i usług. Technika BCI działa całkowicie niezależnie od mowy i dotyku. Otwiera to rewolucyjne możliwości intuicyjnej interakcji

z pojazdem.

W ostatnim czasie radykalnie uprościliśmy obsługę samochodu poprzez nieustanny rozwój naszego asystenta głosowego »Hej Mercedes« i koncepcję zerowej warstwy MBUX Hyperscreen” – powiedział Markus Schäfer, członek zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG odpowiedzialny za badania w Grupie Daimler i dyrektor operacyjny Mercedes-Benz Cars. „Technika BCI może jeszcze bardziej odciążyć użytkownika, tak aby mógł skupić się na wrażeniach z jazdy. VISION AVTR demonstruje odwagę i pionierskiego ducha naszej marki i stanowi odpowiednią platformę do testowania oraz dalszego rozwoju zastosowań BCI. Nasz koncepcyjny pojazd w imponującym stylu prezentuje przyszłość mobilności, w której człowiek, natura i technika harmonijnie się ze sobą łączą.

Doświadczenie na żywo podczas targów IAA: sterowanie interfejsem użytkownika w pojeździe poprzez aktywność mózgu

Dzięki integracji techniki BCI (Brain-Computer-Interface – z ang. interfejs mózg-komputer) Mercedes-Benz kontynuuje rewolucyjną historię VISION AVTR. Dopełnieniem biometrycznej interakcji z pojazdem jest bezpośrednie połączenie z ludzkim mózgiem. Podczas monachijskich targów producent zademonstruje pierwsze podejścia do kontroli za pomocą umysłu, oparte na percepcji wzrokowej – służy do tego wizjonerska makieta fotela VISION AVTR. Jak to działa? Na cyfrowej desce rozdzielczej wyświetlane są jasne kropki. Urządzenie BCI z elektrodami mocowanymi z tyłu głowy użytkownika rejestruje aktywność jego mózgu i po jednominutowej kalibracji nawiązuje bezpośrednie połączenie z pojazdem. Mózg reaguje na bodźce wizualne na desce rozdzielczej, a urządzenie BCI mierzy aktywność neuronów w korze w czasie rzeczywistym. Analizuje zmierzone fale mózgowe i rozpoznaje, na których punktach świetlnych użytkownik skupia swoją uwagę (interfejs koncentracja-czujnik). Im silniejsze skupienie, tym wyższa aktywność neuronalna. Następnie urządzenie uruchamia odpowiednią funkcję.

Goście targów mogą na własnej skórze doświadczyć tej przełomowej formy interakcji z pojazdem, korzystając z kilku funkcji związanych z techniką BCI. Na stoisku przekonają się na przykład, jak szybko ich własny mózg łączy się z pojazdem – podobnie jak w przypadku neuronowego połączenia pomiędzy przedstawicielami gatunku Na’vi a naturą w wizjonerskim hollywoodzkim hicie „AVATAR”. Koncentrując się na punktach świetlnych, odwiedzający mogą wykorzystać moc swoich myśli do realizacji różnych funkcji w cyfrowych światach VISION AVTR prezentowanych na desce rozdzielczej: na przykład generować wiatr, uprawiać rośliny, wybierać miejsca parkingowe do ładowania lub zamieniać dzień w noc.

VISION AVTR – inspirowany filmem „AVATAR”

Mercedes-Benz VISION AVTR został po raz pierwszy zaprezentowany na targach elektroniki użytkowej CES 2020 w Las Vegas. To efekt niezwykłej, globalnej współpracy jednej z najbardziej innowacyjnych marek w branży rozrywkowej, Disneya, oraz ósmej najcenniejszej marki na świecie, Mercedes-Benz (wg rankingu Interbrand 2020). Za nazwą tego przełomowego pojazdu koncepcyjnego kryje się hasło ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION (z ang. zaawansowana transformacja pojazdu), ucieleśniające wizję projektantów, inżynierów i badaczy trendów Mercedes-Benz na temat odległej przyszłości mobilności. Połączenie biometryczne w autonomicznym koncepcie umożliwia zupełnie nową interakcję pomiędzy człowiekiem, maszyną i naturą.

Design wykorzystujący koncepcję „One Bow” i organiczny język projektowania łączą wygląd zewnętrzny i wnętrze pojazdu w emocjonalną całość. Zrównoważone materiały, takie jak wegańska skóra DINAMICA® wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu oraz ekologiczna, kompostowalna technologia baterii, tworzą gospodarkę o obiegu zamkniętym. 33 bioniczne klapy z tyłu pojazdu mogą komunikować się z zewnętrznym światem za pomocą płynnych ruchów i subtelnych gestów. A zamiast konwencjonalnej kierownicy VISION AVTR ma wielofunkcyjny element sterujący w konsoli środkowej. Po umieszczeniu dłoni na sterze wnętrze „ożywa”, a pasażerów pojazd rozpoznaje po ich tętnie. Po uniesieniu ręki menu wyświetla się wprost na dłoni, pozwalając użytkownikowi na intuicyjny wybór pomiędzy różnymi funkcjami.