Ochrona zdrowia i rozwój umiejętności – benefity, których chcą pracownicy

Jakie benefity w trakcie pandemii są najbardziej pożądane przez pracowników? To prywatna opieka medyczna oraz rozwiązania związane ze szkoleniami i rozwojem. Respondenci badania ManpowerGroup i HRlink, wybierając trzy kluczowe świadczenia, wskazali również dodatkowe dni wolne od pracy. Co ciekawe o potrzebie wsparcia psychologicznego mówi jedynie 8% ankietowanych. Jednocześnie to jedno z rozwiązań, o jakie w pandemii firmy najczęściej rozbudowywały pakiet świadczeń pozapłacowych. Raport potwierdza również, że atrakcyjniejszy zestaw benefitów to motywator do zmiany pracy jedynie dla 1% pracowników.

Respondenci badania ManpowerGroup i HRlink zapytani o trzy najważniejsze dla nich świadczenia pozapłacowe wytypowali na pierwszym miejscu prywatną opiekę medyczną, wymienianą przez 65% badanych. Na podium znajdują się również benefity związane ze szkoleniami i rozwojem (59%) oraz dodatkowe dni wolne od pracy (36%). Znaczna część pracowników wspomina także o ubezpieczeniu na życie (31%) oraz dofinansowaniu do nauki języków obcych (30%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się wsparcie psychologiczne (8%) oraz eventy integracyjne (9%).

– Obszar zdrowia zyskał na znaczeniu dla większości pracowników, a możliwość zapewnienia wsparcia lekarskiego dla siebie i rodziny stała się kluczowym priorytetem w obliczu rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa. Z tego powodu pierwsze miejsce prywatnej opieki medycznej nie jest zaskoczeniem – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower. – Kolejnym wymienianym przez pracowników obszarem jest rozwój i dostęp do szkoleń, na które warto spojrzeć z kilku perspektyw. Po pierwsze pandemia i dążenie do redukcji kosztów w firmach mogły spowodować zmniejszenie oferty szkoleniowej dla pracowników. W tradycyjnym modelu pracownicy spotykali się wspólnie w sali szkoleniowej, co w dobie rekomendowanego dystansu oraz braku grupowych spotkań znacząco zawęziło pole możliwości firm, co więcej pracodawcy często nie byli przystosowani do oferowania szkoleń zdalnie. Natomiast ambicje pracowników w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji nawet wzrosły, co może mieć związek także z koniecznością pozyskania nowych umiejętności, które są niezbędne w obecnym czasie. Są to na przykład wirtualne negocjacje i obsługa klienta czy komunikacja oraz zarządzanie w zdalnym zespole – dodaje ekspertka Manpower.

Co ciekawe 12% badanych potwierdziło, że pandemia zmieniła ich oczekiwania od pracodawców w zakresie świadczeń pozapłacowych. W jaki sposób? W tej grupie najwięcej osób mówi o malejącej roli kart uprawniających do korzystania z obiektów sportowych i spotkań integracyjnych, a jednocześnie rosnącej roli prywatnej opieki medycznej. W przypadku 88% badanych nowa rzeczywistość nie miała wpływu na oczekiwania względem benefitów.

– Polacy częściej muszą sprostać jednocześnie obowiązkom pracownika i rodzica-nauczyciela. Pracując z domu, niekiedy wyzwaniem jest utrzymanie odpowiedniego balansu pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, stąd oczekiwanie dodatkowych dni na odpoczynek. Jednocześnie z listy benefitów zniknęła praca zdalna, która w ubiegłych latach była traktowana jako ciekawa możliwość, a obecnie staje się standardem. Z kolei wsparcie psychologiczne mogło być oferowane w postaci webinarów ze specjalistami, wirtualnych spotkań motywacyjnych, które mogły zostać potraktowane jako forma szkoleń i rozwoju. Polacy nadal raczej niechętnie w miejscu pracy mówią o wyzwaniach związanych z radzeniem sobie ze stresem, ze zmianą, utrzymaniem zdrowego stylu życia. Natomiast świadomi pracodawcy dostrzegają potrzebę długofalowego zadbania o ogólnie rozumiany dobrostan pracowników, bo dzięki temu organizacja działa efektywniej – podsumowuje Katarzyna Pączkowska.

Benefity w nowej rzeczywistości – odpowiedź firm na pandemię

W wyniku pandemii co dziesiąty pracodawca zdecydował się na rozszerzenie pakietu świadczeń pozapłacowych. W tej grupie firmy najczęściej wybierały dodatkowe szkolenia wewnętrzne, przeważnie związane z zarządzaniem sobą w czasie pracy lub efektywną pracą na home-office (50%), wsparcie psychologiczne pracownika (33%) oraz dodatkowe dni wolne od pracy (25%). Co czwarta firma w warunkach nowej rzeczywistości podjęła decyzję o rezygnacji z niektórych świadczeń, najczęściej wybierając kartę uprawniającą do korzystania z obiektów sportowych (72% w tej grupie), szkolenia i rozwój (31%) a także dofinansowanie do nauki języków obcych (17%). W przypadku 63% przedsiębiorstw pakiet benefitów pozostał bez zmian, a 6% firm pozostało przy obecnej liczbie, ale zmieniły oferowane rozwiązania.

Badanie ManpowerGroup i HRlink zostało zrealizowane w dn. 7-24 sierpnia br. na reprezentatywnej grupie 130 firm oraz 558 pracowników. Przeprowadzone z wykorzystaniem metody CAWI (badanie online). Dane o dostępnych ofertach pracy i liczbie ich publikacji pochodzą z panelu administracyjnego systemu ATS HRlink i odzwierciedlają realizację procesów rekrutacyjnych w okresach: od 1.01.2019 do 31.07.2019 oraz od 1.01.2020 do 31.07.2020.