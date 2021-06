Odbicie na rynku pracy. Pojawia się problem czwartej fali pandemii

Nawrót covidu w Azji na razie nie straszy europejskiego rynku pracy. Przedsiębiorcy patrzą optymistycznie na rozwój sytuacji i zwiększają zatrudnienie. Widać to wyraźnie w wielu państwach naszego regionu.

Lepsze dane z Węgier

Węgry często porównywane są z Polską. Podobnie jak my mają zresztą problem z inflacją. Wbrew podejściu Polski zdecydowano się jednak na podniesienie stóp procentowych. To, co jednak wyraźnie zwraca uwagę, to bardzo sprawne zduszenie poziomu bezrobocia. Ostatnie dane pokazują spadek w czerwcu względem maja aż o 0,2%. W rezultacie bezrobocie wynosi tam już zaledwie 4,1% i jest raptem pół procenta wyższe niż przed pandemią. Forint zachowuje się na rynku silniej od złotówki, ale po części można to tłumaczyć zwiększeniem poziomu stóp procentowych.

Covid wraca jak bumerang

Patrząc na to, co dzieje się na polskich ulicach, wiele osób mogło uwierzyć, że pandemia koronawirusa covid-19 odchodzi do historii. Jednak nic bardziej mylnego. Kolejne kraje zmagają się właśnie z nawrotem zakażeń. Problem teoretycznie jest głównie azjatycki, ale zauważa się go już także w Portugalii. Jest to istotny czynnik ryzyka, który znowu koryguje optymistyczne prognozy wzrostu. Odbicie tej prawidłowości widać np. w cenach ropy.

Również w Polsce bezrobocie będzie spadać?

W przypadku bezrobocia istnieje kilka wskaźników wyprzedzających. Jednym z nich jest wskaźnik rynku pracy wg BIEC. Parametr ten sugeruje, że możemy spodziewać się utrzymania trendu spadkowego w najbliższym czasie w Polsce. Jest to zdecydowanie dobra wiadomość. Bezrobocie w trakcie pandemii koronawirusa nie wzrosło wcale tak mocno, jak można się było tego spodziewać. W związku z tym, jeżeli tendencja pozytywna się utrzyma, możemy znów wrócić do wyznaczania rekordowych poziomów od początku transformacji.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl