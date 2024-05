Odblokowanie 155 miliardów dolarów w tokenach może zachwiać rynkiem krypto

W latach 2024-2030 zostaną odblokowane tokeny firm działających na rynku Web3 i blockchain o wartości około 155 miliardów dolarów. Bez zwiększonego popytu po stronie kupujących, te odblokowania mogą wywrzeć znaczną presję spadkową na ceny tokenów, co w konsekwencji może doprowadzi do spadku wartości wielu firm. W szczególności dot. to nowych projektów, które zadebiutowały na rynku w ostatnim czasie – wynika z najnowszego raportu autorstwa Binance Research.

Rynek krypto jest ostatnio świadkiem trendu, w którym tokeny nowych firm są wprowadzane na rynek z bardzo wysokimi wycenami FDV (FDV – Fully Diluted Valuation), ale niską początkową podażą. Winduje to w górę teoretyczną wartość takich firm, ale w rzeczywistości wiele tokenów jest zablokowanych lub niedostępnych do handlu. Ten model jest często napędzany finansowaniem venture capital (VC) i optymistycznymi nastrojami rynkowymi.

Do handlu może trafić nawet 80% zablokowanych do tej pory tokenów

Patrząc na stosunek kapitalizacji rynkowej do wyceny FDV, wiele niedawno wprowadzonych tokenów ma niską podaż w obiegu, często poniżej 20%. Ta niska podaż, w połączeniu z wysokimi FDV, wyjaśnia bardzo wysoką wycenę tych tokenów. Często jest ona porównywalna z wycenami tokenów uznanych projektów dot. warstwy 1 (Layer 1) lub DeFi, pomimo braku porównywalnej liczby użytkowników.

Aby ceny tych tokenów pozostały stabilne w ciągu najbliższych kilku lat, potrzebne byłyby nowe inwestycje o wartości około 80 miliardów dolarów, aby zrównoważyć zwiększoną podaż. Jest to trudne wyzwanie, zwłaszcza przy wahaniach rynku, zauważają analitycy Binance Research.

W związku z tym firma w swoim raporcie zaleca inwestorom ostrożność w dokonywaniu inwestycji i położenie nacisku na analizowanie podstaw projektów, w tym ich tokenomiki, wyceny, rentowności produktu i danych uwierzytelniających zespołu. Ponadto ważne jest także podstawowe zrozumienie harmonogramów odblokowywania tokenów w połączeniu z dokładną analizą due diligence.

Konsekwencje dla inwestorów i firm krypto

„Tokenomika jest niewątpliwie jednym z najważniejszych aspektów, jaki powinny wziąć pod uwagę zarówno inwestorzy, jak i zespoły projektowe. Chociaż wprowadzanie tokenów z niską początkową podażą w obiegu może napędzać cenę, to jednak stałe odblokowywanie i emisja dalszych tokenów powodują presję sprzedażową, co negatywnie wpływa na długoterminowe wyniki” – czytamy w raporcie.

Z drugiej strony nowe projekty Web3 i blockchain powinny przyjąć długoterminowe myślenie w projektowaniu tokenomiki, zapewniając sprawiedliwą dystrybucję tokenów i uwzględniając implikacje wysokich wycen FDV i niskiej podaży tokenów. Strategie, takie jak spalanie tokenów, przyznawanie uprawnień w oparciu o kamienie milowe i zwiększanie początkowej podaży w obiegu, mogą pomóc złagodzić przyszłą presję sprzedażową.

„Ważną rolę do odegrania mają fundusze VC, które powinny współpracować z zespołami projektowymi w celu zapewnienia sprawiedliwej dystrybucji dostaw tokenów i rozsądnych wycen” – podsumowuje Binance Research.