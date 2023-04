Odbudowa Ukrainy może kosztować 750 mld euro

Na dzisiaj możemy powiedzieć, że Rosja zajęła około 20% terytorium Ukrainy – w tym uprzemysłowiony region Donbasu. Straty w zakresie możliwości generowania PKB na Ukrainie szacuje się na 45%. To wynika również z bardzo natężonych ruchów migracyjnych – w tym wyjazdu wielu osób w wieku produkcyjnym. A więc potencjał, jeżeli chodzi o zasoby pracy, bardzo poważnie zmalał. Na dziś szacuje się, że odbudowa Ukrainy – czyli przywrócenie gospodarki ukraińskiej do starego poziomu rozwoju – to od 5 do 25 lat procesu odbudowy, a więc bardzo długo. Zakłada się, że będzie to kosztować do 750 miliardów euro – a więc prawdopodobnie w związku z procesem kraju kandydującego, czyli przystępowania Ukrainy do Unii Europejskiej, możemy się spodziewać wygenerowania ogromnych środków na odbudowę zarówno z Unii Europejskiej, ale też z innych regionów świata. Cały świat teraz patrzy na to, co się dzieje na Ukrainie, wspomaga Ukrainę w obronie jej niepodległości.

– Płyną liczne deklaracje, że Ukraina będzie mogła liczyć na pomoc przy odbudowie swojej gospodarki. Natomiast ze względu na bliskość geograficzną, partnerstwo strategiczne, a także bliskość narodów, bliskość kultury Polska może zająć w tym procesie istotne miejsce – powiedział serwisowi eNewsroom.pl dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. – Tutaj potrzeba zdecydowanie więcej aktywnej i skutecznej dyplomacji gospodarczej. Już teraz inne kraje europejskie bardzo mocno interesują się tym, żeby nawiązać współpracę z rządem ukraińskim pod kątem późniejszej odbudowy. Robią to też firmy międzynarodowe, m.in. niemieckie, francuskie, hiszpańskie. Można się spodziewać znaczących środków, które zostaną na to przeznaczone – polskie firmy mają zatem ogromną szansę. Dlatego już teraz trzeba szykować się do odbudowy Ukrainy – podsumowuje Baczewski.