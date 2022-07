Amerykanie zgodnie z oczekiwaniami podnieśli stopy procentowe o 0,75%. Rynki spodziewały się nawet więcej, co w połączeniu z łagodniejszą konferencją spowodowało odwrót od dolara.

FED podnosi stopy procentowe o 0,75%

Wczoraj zgodnie z oczekiwaniami FED podniósł stopy procentowe o 0,75%. By być bardziej precyzyjnym, oczekiwania znajdowały się pomiędzy 0,75% w górę a 1%. W rezultacie podwyżka o wspomniane 0,75% raczej zawiodła oczekiwania rynków. W ten właśnie sposób pomimo dużego wzrostu stóp dolar po decyzji się osłabiał. Oddał tym samym to, co zyskał we wtorek i znów jesteśmy blisko ostatnio kluczowego poziomu 1,02 dolara z jedno euro. Analitycy zwracają uwagę, że tempo wzrostu jest znacznie szybsze niż w poprzednich cyklach podwyżek. W zaledwie 4 miesiące osiągnęliśmy poziom szczytów z początku 2019 roku.

Co dalej zrobi FED?

Rezerwa Federalna na szczęście nie bierze przykładu z naszych pracusiów z EBC. W dalszym ciągu utrzymano sugestie, jakie decyzje będą podejmowane w przyszłości. Mowa tutaj oczywiście o kolejnych podwyżkach, które rezerwa jest skłonna zrobić na następnych posiedzeniach. Celem jest doprowadzenie inflacji do poziomu 2%. Wśród analityków nie ma zgody co do interpretacji wydźwięku konferencji. Możemy jednak spojrzeć na notowania kontraktów terminowych – na nich widać spadki. Po wczorajszej decyzji już teraz widać zmianę docelowej stopy na koniec roku z 3,25% na 3,23%. Oznacza to, że w grze dalej jest podwyżka o 0,5% we wrześniu i po 0,25% w listopadzie i grudniu.

Rynki reagują optymistycznie

W przeciwieństwie do nadchodzących zapowiedzi o recesji, na rynek nagle trafiła pokaźna dawka optymizmu. Po decyzji o podwyżce stóp procentowych i ogłoszonej konferencji inwestorzy doszli do wniosku, że wcale nie jest tak źle jak zapowiadano. W efekcie jesteśmy świadkami wzrostów na giełdach, wzrostów na ropie naftowej oraz co w ogóle dziwne w momencie kiedy rosną stopy procentowe, wzrostu kursów kryptowalut. Tutaj jednak warto zwrócić uwagę, że pomimo podwyżki rynki oceniają niżej docelowy poziom i najprawdopodobniej to napędza obecne wzrosty.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl