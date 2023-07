OKAM wyemitował obligacje o wartości 27 mln zł

12 lipca 2023 roku OKAM Incity Sp. z o. o, spółka należąca do Grupy OKAM – wiodącego dewelopera na rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce, wyemitowała 2-letnie, zabezpieczone obligacje o wartości 27 mln złotych. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku ASO Catalyst.

Popyt zgłoszony przez inwestorów zdecydowanie przewyższył planowaną kwotę emisji, w związku z czym konieczna była 23-procentowa redukcja zapisów. Warto podkreślić, że wśród zainteresowanych, którzy złożyli zapisy, znaleźli się zarówno inwestorzy indywidualni, jak i duże podmioty z rynku kapitałowego.

– Jest to kolejny bardzo ważny moment w rozwoju firmy. Od blisko 20 lat udowadniamy, że jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym i cieszymy się zaufaniem klientów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, dostarczając produkt o najwyższej jakości. Jesteśmy dumni, iż w ramach tej emisji również inwestorzy finansowi dostrzegli potencjał Grupy OKAM i tak licznie przystąpili do zapisów – zaznacza Joanna Ławniczak, CFO Grupy OKAM.

Środki z emisji mają być przeznaczone na dalszy rozwój banku ziemi oraz finansowanie kapitału obrotowego. Poza gruntami, na których planowana jest realizacja kolejnych etapów dużych projektów, jak np. Bohema-Strefa Praga oraz Cityflow w Warszawie, Grupa OKAM planuje jeszcze w 2023 r. przyspieszyć prace nad swoim największym planowanym przedsięwzięciem.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie bez znaczenia dla oceny przyszłości OKAM pozostaje fakt, że jesteśmy właścicielami 62 ha na terenach dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. To będzie niezwykle ciekawy, ale i kapitałochłonny projekt, zatem niesieni sukcesem obecnej emisji – na rynek obligacji na pewno jeszcze wrócimy – dodaje Joanna Ławniczak.

Domem maklerskim, obsługującym Grupę OKAM jest Michael / Ström Dom Maklerski, specjalizujący się w prowadzeniu emisji obligacji korporacyjnych.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że do licznego grona emitentów z branży nieruchomości obsługiwanych przez nasz dom maklerski dołączył tak solidny partner jak Grupa OKAM. Rynek obligacji korporacyjnych wciąż jest wymagający dla emitentów, ale sukces emisji OKAM Incity pokazuje, że dla podmiotów będących w bardzo dobrej sytuacji finansowej środki są dostępne. Liczymy na to, że wkrótce wraz z Grupą OKAM będziemy mogli wrócić do inwestorów z kolejną emisją – komentuje Paweł Gosz, Partner w domu maklerskim Michael / Ström.