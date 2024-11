Oklejanie samochodów jako inwestycja w markę – najlepsze formy jakie sprawdzają się w reklamie mobilnej

Każda firma, w obliczu rosnącej konkurencji w branży stara się podnieść swój potencjał reklamowy, stosują przeróżne sposoby na podniesienie widoczności marki i wzbudzenie jej świadomości w klientach. Jednym ze sprawdzonych sposobów będzie wdrożenie modelu reklamy mobilnej w postaci samochodów wzbogaconych o specjalne naklejki reklamowe.

Dlaczego warto zainwestować w oklejenie samochodu firmowego?

Zacznijmy od przekonania, że oklejenie samochodu będzie w długim okresie korzystną decyzją. Przede wszystkim jest to skuteczna forma promowania swojej marki w bardzo niskiej cenie i małym kosztem. Odpowiednio przygotowana naklejka, charakteryzująca się jakościowym drukiem i wyraźnymi napisami (nazwa firmy i podstawowe informacje kontaktowe) pozwoli na zwiększenie widoczności naszej marki, za co wiele firm płaci naprawdę ciężkie pieniądze.

Jeśli często poruszamy się firmowym samochodem, możemy być pewni, że taka reklama będzie miała bardzo dużą ekspozycję na potencjalnych klientów nie tylko w jednym, konkretnym miejscu, ale w wielu – wszędzie tam, gdzie podróżujemy samochodem. Szczególną sympatią cieszą się naklejki oryginalne, nietuzinkowe przygotowane w jakościowy, ale także atrakcyjny sposób. Dzięki temu w łatwy, szybki i tani sposób osiągniemy szereg korzyści promocyjnych i w końcu będziemy zauważeni przez klientów wszędzie tam, gdzie inne firmy nie trafią ze swoją reklamą.

Czym okleić flotę samochodów?

Szukając odpowiedniego produktu, którym chcemy okleić samochód, uwagę warto zwrócić przede wszystkim na profesjonalne naklejki na samochód. Naklejki produkowane przez Sigmadruk oferowane są w dowolnym rozmiarze i kształcie, dopasowanym do potrzeb konkretnego klienta.

Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów i specjalistycznej metodologii druku naklejka jest nie tylko odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne, ale także wytrzymałe nawet do 10 lat. I nie mówimy tu tylko o tradycyjnych naklejkach, ale także o tych odblaskowych, widocznych w nocy czy o naklejkach 3D na samochód. Przed wyborem naklejki upewnijmy się, że jest ona dodatkowo zabezpieczona przed działaniem promieni słonecznych. Każdy z nas niejednokrotnie widział już naklejki wyblakłe od słońca, które zamiast zachęcać, odstraszają od skorzystania z usług danej firmy. Naklejki Sigmadruk wzbogacone są o specjalny laminat UV, dzięki czemu mamy gwarancję pełnego zabezpieczenia przed promieniami słonecznymi różnego rodzaju.

Ile trwa oklejenie samochodu i jaki jest koszt takiej reklamy?

Pozostaje jeszcze jedna kwestia – cena oklejania samochodu. Na szczęście, jak wspomniano już na samym początku, to jedna z tańszych form reklamowania swojej marki, co jeszcze bardziej uatrakcyjnia cały pomysł. Metr kwadratowy reklamy na samochód to koszt od 55 do 215 złotych. Oczywiście w przypadku większych zamówień mamy możliwość uzyskania atrakcyjniejszej ceny, dzięki czemu nie tylko jeden samochód, ale cała flota będzie funkcjonować na zasadzie mobilnej reklamy.

A jak wygląda samo oklejanie samochodów? Naklejka po wydrukowaniu zostanie opatrzona specjalną folią, dzięki czemu montaż wykonamy samodzielnie, zgodnie z instrukcją. To niezwykle proste zadanie, z którym poradzi sobie każdy bez względu na doświadczenie. Już nawet kwadrans po otrzymaniu gotowej reklamy na samochód, ta może działać na naszą korzyść w terenie.