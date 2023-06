Okna aluminiowe – dlaczego warto się na nie zdecydować?

Okna aluminiowe to ciekawe i oryginalne rozwiązanie spotykane najczęściej w nowoczesnym budownictwie, które niesie ze sobą wiele zalet. Tego typu okna określane są jako ślusarka otworowa i najczęściej spotyka się je w budynkach o dużych przeszkleniach, chociaż nie tylko! Jakie są zalety okien aluminiowych i kiedy warto na nie postawić? Już wyjaśniamy!

Nowoczesna ślusarka otworowa

Wybierając stolarkę otworową do dyspozycji mamy nie tylko okna PVC czy drewniane, ale także okna aluminiowe. I chociaż wiele osób uważa, że tego typu okna najczęściej spotyka się w przypadku obiektów komercyjnych, to jednak z powodzeniem są one stosowane także w budownictwie mieszkaniowym. Ich konstrukcja, trwałość oraz możliwość tworzenia dużych przeszkleń czynią je bowiem niezwykle atrakcyjnym wyborem dla wielu inwestorów. Dlaczego warto zdecydować się na okna aluminiowe i jakie korzyści niosą dla domów i mieszkań?

Okna aluminiowe – odporność na czynniki atmosferyczne

Jedną z kluczowych zalet okien aluminiowych jest ich wytrzymała konstrukcja oraz wysoka odporność na czynniki atmosferyczne. Aluminium to materiał, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością i niezwykłą trwałością. Okna aluminiowe są odporne na korozję, odkształcenia oraz szkodliwe działanie wilgoci, co sprawia, że są idealnym wyborem dla domów znajdujących się w trudnych strefach klimatycznych – przykładowo nadmorskich czy wilgotnych. Są one w stanie sprostać najbardziej ekstremalnym warunkom atmosferycznym, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo na długie lata.

Przeszklenia wielkogabarytowe o różnych kształtach

Kolejną istotną zaletą okien aluminiowych jest możliwość tworzenia wielkogabarytowych przeszkleń o różnych kształtach. Dzięki wytrzymałej aluminiowej konstrukcji okna mogą być większe i bardziej efektowne. A wszystko to przy zachowaniu stosunkowo cienkich profili. Takie przeszklenia wpuszczają do wnętrza dużą ilość naturalnego światła, co optycznie powiększa przestrzeń i tworzy przyjemną atmosferę. Ponadto, okna aluminiowe pozwalają na eksperymentowanie z różnymi kształtami i formami, dając większą swobodę w projektowaniu i aranżacji wnętrz.

Okna aluminiowe sprawdzają się doskonale w nowoczesnym budownictwie. Ich minimalistyczny design i elegancka estetyka idealnie współgrają z odważnymi trendami architektonicznymi. Fakt, że aluminium jest łatwe do formowania, daje projektantom większą elastyczność w kreowaniu oryginalnych rozwiązań. I to właśnie trwałość, łatwość użytkowania i wysoka estetyka sprawiają, że okna aluminiowe są popularnym wyborem w przypadku budynków komercyjnych, biur, galerii sztuki oraz domów o nowoczesnym charakterze.

Domy energooszczędne i pasywne z oknami aluminiowymi

Kolejną zaletą dobrej ślusarki otworowej są jej wysokie parametry termoizolacyjne. Okna aluminiowe o Uw = 0,68 W/m2k spełniają bowiem parametry dedykowane do budownictwa energooszczędnego a nawet pasywnego. Oczywiście ma tutaj znaczenie zarówno sama konstrukcja okna, jak i zastosowane pakiety szybowe. Pasywne okna aluminiowe zapewniają bardzo wysoką termoizolację, co przekłada się na realne oszczędności w postaci obniżenia kosztów ogrzewania zimą i zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do uzyskania komfortu termicznego latem.

Okna drewniano-aluminiowe, czyli wariacja na temat

Ciekawą technologią, która w ostatnim czasie robi spore zamieszanie na rynku, są okna drewniano-aluminiowe. Tego typu okna stanowią interesujące połączenie dwóch systemów, łącząc naturalny urok drewna z wytrzymałością aluminium. Okna drewniano-aluminiowe wyposażone są w aluminiową nakładkę chroniącą okna drewniane przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniom. Okna z zewnątrz zachwycają swoją trwałością i minimalistycznym designem, od wewnątrz naturalnością i przytulnością.

Jak widać okna aluminiowe to rozwiązanie odznaczające się szeregiem korzyści. Ich trwała konstrukcja, odporność na czynniki atmosferyczne, możliwość tworzenia dużych przeszkleń o różnych kształtach, doskonała termoizolacja i izolacja akustyczna, a także znacząca rola w budownictwie energooszczędnym czynie je ciekawą alternatywą dla innych systemów okiennych. Z powodzeniem można na nie postawić zarówno w przypadku inwestycji komercyjnych, jak i w przypadku stolarki okiennej dla swojego domu czy mieszkania.