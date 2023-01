Opakowania – dla domu i dla firmy

Opakowania kartonowe mogą mieć mnóstwo zastosowań w każdym domu. Przydadzą się również w firmie, zwłaszcza jeśli prowadzisz działalność w sektorze e-commerce. Sprawdź najnowsze modele opakowań, dowiedz się gdzie kupić je w najkorzystniejszych cenach i jak wybrać dobrej jakości pudełka.

Opakowania kartonowe do dokumentów

Pudełka archiwizacyjne będą przydatne zarówno w domu, jak i w biurze. Wiele osób ma problem z regularnym sortowaniem dokumentów i z ich przechowywaniem. Dzięki pudełkom do archiwizacji ta trudność może zostać łatwo rozwiązana. Takie pudełka przeznaczone są do przechowywania pojedynczych kartek, ale też ulotek, projektów, prac plastycznych, całych albumów, teczek a nawet segregatorów. Ustawisz je w pionie lub w poziomie. Zawierają otwory ułatwiające wyciąganie pudełka z półki, a także jego otwieranie i zamykanie. Warto podkreślić, że kartonowe pudełka są znacznie lżejsze niż segregatory. Kolejna zaleta to ujednolicona stylistyka. Jeśli masz dość widoku segregatorów i organizerów na dokumenty w wielu różnych kolorach i chcesz nieco stonować wystrój, pudełka archiwizacyjne będą dobrym wyborem. Do kompletu można dokupić również specjalny karton, w którym zmieści się kilka pudełek do archiwizacji. Karton łatwo potem przenieść do piwnicy, na strych lub do magazynu. Te i inne rodzaje opakowań dostępne są u tego producenta: https://kartony24.eu/kontakt.

Klapowe opakowania dla e-commerce

Jak wyróżnić swoją markę? To pytanie spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, tymczasem najskuteczniejsze rozwiązanie może być bardzo proste. Wystarczy zmienić opakowania wysyłkowe na swoje towary. Zamiast zwykłego szarego pudełka, wybierz opakowanie fasonowe, najlepiej ze spersonalizowanym nadrukiem. Karton fasonowy można złożyć i zamknąć be zużycia taśmy klejącej, co znacznie przyspiesza proces pakowania, ale również sprawia, że przesyłka wygląda bardziej estetycznie. Można wybrać także pudełka fasonowe z paskiem klejowym i taśmą zrywalną, co jeszcze bardziej ułatwia pakowanie i otwieranie paczki. Ten producent: https://kartony24.eu/pl/c/Kartony-fasonowe/74 oferuje ponadto usługę nadruku na dowolnym modelu pudełka. Wystarczy przesłać swój projekt lub zlecić jego wykonanie grafikom zatrudnionym u producenta opakowań, a niebawem do rąk klientów trafią opakowania z logo, hasłem reklamowym lub specjalną wiadomością i grafiką. Takie pudełka świadczą o Twoim profesjonalizmie i o kreatywności.

Ozdobne opakowania na prezenty

Czy da się zapakować prezent w ciągu minuty? Tak, trzeba mieć tylko pod ręką odpowiedni karton. Pudełka z nadrukami to idealne rozwiązanie dla osób, którym przygotowywanie wymyślnych opakowań na podarunki zawsze sprawia niemałą trudność. W ofercie niektórych producentów znajdują się opakowania z uniwersalnymi nadrukami nadającymi się na każdą okazję np. na urodziny czy imieniny. W okresie świątecznym pojawiają się także pudełka z nadrukami bożonarodzeniowymi czy wielkanocnymi. Jeśli wybierzesz takie opakowania, nie musisz stosować papieru ozdobnego ani wkładać pakunków w torebki prezentowe. Wystarczy umieścić w środku podarunki i zamknąć pudełko. Nie ma prostszego, a zarazem równie efektownego rozwiązania.

Hurtownia opakowań kartonowych on-line

Najwięcej modeli pudełek znajdziemy bezpośrednio na stronie producentów. Warto wybrać firmę, która oferuje wyprodukowanie kartonów na wymiar i naniesienie spersonalizowanych nadruków. Jeśli prowadzisz swój e-sklep, nawiązanie współpracy z takim producentem będzie wręcz koniecznością. W Internecie ceny są zazwyczaj niższe niż w sklepach stacjonarnych, a ponadto nie trzeba tracić czasu na samodzielne dojazdy do hurtowni, zamówienie zostanie dostarczone przez kuriera. Niektórzy producenci prowadzą zarówno sprzedaż hurtownią, jak i detaliczną, więc jeśli potrzebujesz niewielkiej liczby pudełek do użytku domowego, także możesz zamówić je on-line.

Pudełka to niedoceniane, ale funkcjonalne i bardzo potrzebne akcesoria. Dzięki odpowiednim kartonom można uporządkować dokumenty, szybko zapakować prezenty, zabezpieczyć towary do wysyłki i wywrzeć dobre wrażenie na swoich klientach – a to jedynie kilka z wielu ich zastosowań. Zamów wybrane modele opakowań w sklepie on-line.