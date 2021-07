OpenApp z portfela JRHOLDING dostarcza platformę e-commerce dla InPost Fresh

Platforma e-commerce OpenApp została wybrana przez InPost jako silnik do nowo uruchomionej aplikacji InPost Fresh. To kolejny projekt realizowany wspólnie przez InPost i OpenApp.

InPost Fresh to nowa usługa i aplikacja grupy InPost, której celem jest wprowadzenie nowej jakości zakupów na szybko rosnącym rynku e-grocery. InPost po analizie dostępnych rozwiązań e-commerce wybrał Platformę OpenApp która w największym stopniu odpowiadała wysokim wymaganiom stawianym przez zespół odpowiedzialny za sukces projektu. Atutem była dotychczasowa współpraca pomiędzy OA i InPost dzięki której można było uruchomić InPost Fresh w czasie zdecydowanie krótszym. Unikalność podejścia OA wynika z połączenia nowatorskiej technologii oraz bogatego doświadczenia założyciela OA, który jest twórcą największego gracza na tym rynku Frisco.pl.

InPost Fresh to odważne wejście w rynek e-grocery, który będzie stopniowo dominowany przez marketplaces i graczy typu pure-player. Wizja i zasoby InPost w połączeniu z doświadczeniem i technologią OA dają szansę na zbudowanie oczekiwanego przez konsumentów modelu zakupów, który jest nieosiągalny dla tradycyjnych graczy wykorzystujących technologię mającą swoje najlepsze lata już za sobą. Bardzo mnie cieszy, że razem z InPost możemy wytyczać nowe standardy e-grocery w Polsce – powiedział Witold Ferenc, prezes OpenApp.

OpenApp jest spółką technologiczną dostarczającą systemy informatyczno-biznesowe dla e‑commerce. Obecnie rozwija nowatorskie rozwiązanie do checkoutu w sklepach online, które pozwoli zredukować czas składania zamówienia do 10 sekund. Dostarczenie platformy backend (zaplecza) dla projektu InPost Fresh to kolejny wspólny projekt OpenApp i InPost. Platforma logistyczna spółki – OpenRouting – jest obecnie wykorzystywana przez do obsługi logistycznej pierwszego projektu InPost w segmencie e-grocery, w ramach którego buduje sieć lodówkomatów w największych polskich miastach.

OpenApp jest spółką z portfela JRHOLDING. Dotychczasowa strategia pokazuje, że JRH jest liderem nie tylko innowacyjności w zakresie inwestowania, ale przede wszystkim wytyczania nowych trendów i kierunków rozwoju polskiej gospodarki czego najlepszym przykładem jest nawiązanie współpracy z amerykańskimi inwestorami z doliny krzemowej które miało miejsce w czerwcu 2021 podczas inauguracyjnego pierwszego komercyjnego wyniesienia na orbitę polskich satelit Satrevolution (także spółka z portfela JRH) przez Virgin Orbit.