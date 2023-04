Opieka nad osobami starszymi w dyrektywie worklife balance

Jak łączyć pracę zawodową z zobowiązaniami opiekuńczymi? Kluczowa jest odpowiedzialność polityki publicznej, odpowiedzialność państwa za to, by zmienić warunki i polepszyć możliwości zarówno podejmowania decyzji prokreacyjnych, jak i w odniesieniu do wychowywania dzieci. Należy też uwzględnić aspiracje kobiet, by łączyć pracę zawodową z zobowiązaniami opiekuńczymi. Obecnie nakłada się w tym obszarze bardzo dużą odpowiedzialności na pracodawców. Ale trzeba szukać takich rozwiązań, które pomogą biznesowi wypełniać te oczekiwania.

– Właściwą politykę należy stosować zarówno w obszarach dotyczących dzietności, ale także zobowiązań opiekuńczych dotyczących późniejszych stadiów naszego życia rodzinnego. Czyli bardzo wyraźnie do tego obszaru wkracza problem łączenia pracy z zobowiązaniami opiekuńczymi wobec osób dorosłych i starszych – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl prof. Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej. – To jest rzecz, którą bardzo mocno podnosimy w dyskusjach naukowych, dyskusjach polityków społecznych, ale także teraz ten problem wybrzmiewa w różnych regulacjach, w dyrektywach Komisji Europejskiej. I mam nadzieję, że ta dyskusja także przyczyni się do zrozumienia, jak ważna jest dyrektywa dotycząca worklife balance nie tylko w odniesieniu do większego zaangażowania ojców do opieki nad dziećmi czy zajmowania się domem, ale także w odniesieniu do opieki nad innymi osobami zależnymi, osobami dorosłymi, osobami starszymi – zaznacza prof. Kotowska.