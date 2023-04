Develia sprzedała 533 lokale w I kwartale 2023 r.

Develia sprzedała 533 mieszkania w I kwartale br. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do IV kwartału 2022 r. Spółka przekazała 441 mieszkań.

Develia na koniec marca br. miała również zawarte 172 umowy rezerwacyjne, których znaczna część zostanie przekształcona w umowy deweloperskie w najbliższym okresie – na koniec IV kwartału 2022 r. było ich 95.

W I kwartale br. deweloper sprzedał 533 mieszkania w porównaniu do 409 w IV kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o 30%. Wobec rekordowego dla Develii I kwartału ubiegłego roku, w którym sprzedano 603 mieszkania, odnotowano spadek o 12%.

– Porównując wyniki za pierwszy kwartał br. z wynikami odpowiednio za trzeci i czwarty kwartał ubiegłego roku, widzimy wzrosty, co potwierdza, że początek 2023 r. to kontynuacja odbicia rynku, które obserwujemy od października. Ruch w naszych biurach sprzedaży jest większy i odnotowujemy więcej transakcji kredytowych. Z miesiąca na miesiąc widzimy również poprawę w wynikach sprzedażowych, co może być dobrym prognostykiem na kolejne kwartały – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

W okresie styczeń – marzec 2023 r. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w projektach Aleje Praskie w Warszawie oraz Centralna Park i Grzegórzecka 77 w Krakowie. W I kwartale br. Develia sprzedała też 24 lokale w projektach Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 w Warszawie, realizowanych we współpracy joint venture z deweloperem Grupo Lar.