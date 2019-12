Ostatni dzień w roku coraz chętniej spędzamy z dala od domu. Największą popularnością cieszą się polskie kurorty i zorganizowane imprezy w największych miastach

Choć sylwestra najczęściej spędzamy w domu lub na domówkach u znajomych, coraz więcej osób decyduje się powitać Nowy Rok na wyjeździe. Najpopularniejsze destynacje to Zakopane i duże polskie miasta – Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań i Łódź. Tylko 5 proc. wszystkich rezerwacji i zapytań o sylwestra dotyczyło zagranicy – mówi Mateusz Goliat z portalu Sylwestrowo.pl. Coraz częściej decydujemy się na pełen pakiet – noclegi, wyżywienie i dodatkowe atrakcje na miejscu.

– Porównując popularność wyjazdów zagranicznych do tych w obrębie naszego kraju, z naszych analiz wynika, że zdecydowanie popularniejsze są wyjazdy w Polsce. Około 5 proc. zapytań wszystkich użytkowników,k którzy dokonali rezerwacji, dotyczy sylwestra zagranicznego, natomiast cała reszta to są wyjazdy krajowe – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Mateusz Goliat, dyrektor marketingu portalu Sylwestrowo.pl.

Według danych BIG InfoMonitor Polacy zamierzają w tym roku wydać na sylwestra nieco ponad 300 zł. Największe kwoty przeznaczymy na jedzenie lub alkohol, a nie wyjazdy, bo zdecydowana większość przywita Nowy Rok u znajomych lub podczas zorganizowanej u siebie domówki. Blisko 10 proc. wybiera imprezę w lokalu, a 3 proc. – pod gołym niebem. Nie brakuje jednak chętnych na wyjazdy.

– Najpopularniejsze miasta w Polsce na sylwestra to zdecydowanie Zakopane, Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań i Łódź. Właściwie rok do roku cała ta czołówka się nie zmienia – wskazuje Mateusz Goliat.

Zdecydowanie najdroższym miejscem jest Zakopane, gdzie za sylwestrową zabawę trzeba zapłacić średnio ok. 300 zł za osobę. Nieco tylko mniej kosztuje ona w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie. Często decydujemy się na zorganizowane opcje sylwestra, obejmujące noclegi, wyżywienie i sylwestrowo-noworoczną zabawę. Właściciele restauracji i miejsc noclegowych próbują przyciągnąć gości dodatkowymi atrakcjami.

– Najpopularniejsze to basen, sauna, ale też kuligi czyi ogniska z pieczeniem kiełbasek. Polacy zdecydowanie na sylwestra wybierają komfortowe oferty, pełne pakiety, aczkolwiek dla osób, które szukały osobno noclegów i osobno dodatkowych atrakcji, było dużo ofert np. samych kuligów sylwestrowych – wymienia ekspert portalu Sylwestrowo.pl.

Ceny wyjazdów sylwestrowych w Polsce są nawet o 400–500 proc. wyższe od przeciętnych. Według obliczeń Sylwestrowo.pl, czterodniowy pobyt jednej osoby w apartamencie w Wiśle w listopadzie kosztuje 230 zł, a w czasie sylwestra, ale bez imprezy – już 640 zł. W Kościelisku za dwa dni pobytu dwóch osób w połowie grudnia zapłacimy 360 zł, a pod koniec miesiąca już ok. 2 tys. zł.

Na zagraniczne wycieczki decydujemy się rzadko. Według BIG InfoMonitor za granicą sylwestra spędzi zaledwie 0,6 proc. Polaków. Z analiz TravelPlanet wynika, że najtańsze wyjazdy do ciepłych krajów w okolicy Bożego Narodzenia i sylwestra to koszt 900 – 1 tys. zł. Najchętniej wybieramy Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Turcję czy Maltę. Popularnością cieszą się też city breaki, czyli krótkie wyjazdy do jednego z europejskich miast.

– Popularnością cieszy się sylwester w Pradze, w dalszej kolejności Budapeszt, Wenecja, ale też i Grecja – wymienia Mateusz Goliat.