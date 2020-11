Passus z 583 tys. zł zysku netto po 3 kw. 2020 r.

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje 9 miesięcy 2020 r. W minionym okresie spółka wypracowała dobre wyniki: przychody wyniosły 20,4 mln zł (+36 proc. rdr.), zysk operacyjny, podobnie jak zysk netto, wzrósł wobec straty w zeszłym roku odpowiednio do poziomu 1,2 mln zł i 583 tys. zł. W III kw. Passus konsekwentnie rozwijał produkty własne, a także kontynuował działania związane z ekspansją zagraniczną – powołując irlandzką spółkę Sycope Limited.

Przychody w III kw. są przede wszystkim efektem podpisanej w IV kw. 2019 r. długofalowej umowy z jednostka publiczną, na rzecz której Passus świadczy usługi serwisu pogwarancyjnego systemu do monitorowania ruchu i wydajności aplikacji. Dodatkowe środki spółce zapewniła również realizacja mniejszych projektów wdrożeniowych.

– Uważamy, że wyniki w III kw. br. są dobre. Warto podkreślić, że nasza działalność jest mocno projektowa, co oznacza, że prezentowane dane należy analizować w perspektywie dłużej niż kwartalna. Jak dotąd sytuacja związana z pandemią COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na naszą działalność operacyjną. Jesteśmy spółką technologiczną i tam, gdzie jest to możliwe korzystamy z narzędzi pracy zdalnej. – komentuje Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus.

W minionym kwartale została powołana spółka Sycope Limited z siedzibą w Dublinie. Będzie ona odpowiedzialna za sprzedaż autorskich produktów Passus na rynkach zagranicznych. Spółka kontynuowała rozmowy z międzynarodowym dystrybutorem rozwiązań IT specjalizującym się w dystrybucji rozwiązań APM, NPM i cybersecurity dla przedsiębiorstw.

– Konsekwentnie pracujemy nad tym, aby wprowadzić nasze produkty na rynki zagraniczne.

W pierwszej kolejności planujemy ekspansję na rynek DACH. Dlatego kluczowe jest dla nas podpisanie finalnej umowy z międzynarodowym dystrybutorem. W minionym kwartale uzgodniliśmy kluczowe warunki współpracy, powołana została też spółka w Irlandii, która odpowiadać będzie za sprzedaż naszych rozwiązań. Głęboko wierzę, że w najbliższym czasie uda się nam sfinalizować umowę. – dodaje Tadeusz Dudek.

Passus w III kw. kontynuował rozwój produktów własnych. Autorski system FlowControl XN (rozwiązanie do monitorowania przepustowości sieci i analizy ruchu sieciowego) został wzbogacony o kolejne reguły bezpieczeństwa oraz nowe scenariusze, które krok po kroku pozwalają prowadzić analizę ataków. Kontynuowano także prace nad modułem do mitygacji ataków DDoS. Dodatkowo zakończono prace nad implementacją autorskiego silnika do ekstrakcji, przekształcania i ładowania danych do warstwy analitycznej, który znacznie zwiększył możliwości oraz przyśpieszył pracę całego systemu. Kontynuowano również prace nad nową wersją autorskiego sytemu nDiagram.

Na koniec lipca br. Passus zakończył prace R&D rozpoczęte w 2017 r. nad projektem StressTester. System będzie umożliwiał prowadzenie automatycznych testów wydajnościowych i obciążeniowych aplikacji z wykorzystaniem rzeczywistych, pochodzących z ruchu sieciowego, danych generowanych przez użytkowników. Obecnie trwają prace nad komercjalizacją produktu.