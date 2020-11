Karol Sadaj dołączył do Aion Banku jako Country Head Poland

Karol Sadaj dołączył do zespołu zarządzającego Aion Banku obejmując stanowisko Country Head Poland. Bank rozpoczął działalność w Belgii w marcu 2020 r. i oferuje szeroki zakres usług za stałą miesięczną cenę. Aion łączy wykorzystanie najnowszych technologii z bezpieczeństwem i gwarancjami tradycyjnego banku europejskiego. Sadaj będzie odpowiedzialny za rozwój oferty produktowej Aiona na polski rynek i budowę zespołu, który uruchomi jego usługi w przyszłym roku.

Poprzednio Sadaj odpowiadał za wprowadzenie na rynek i rozwój działalności Revoluta w Polsce. Wcześniej był dyrektorem marketingu Ubera w Polsce oraz zajmował stanowiska: Industry Manager w Google i brand manager w PepsiCo. W trakcie swojej kariery Sadaj udowodnił, że potrafi budować dynamicznie rozwijające się marki i reagować na szybko zmieniające się trendy konsumenckie.

Wojciech Sobieraj, CEO Aion Banku, powiedział: „Stworzyliśmy Aion Bank z przekonaniem, że bankowość musi być bardziej przejrzysta i zawsze mieć klienta w centrum uwagi. Cieszymy się, że możemy zaoferować nasze usługi w Polsce i że Karol poprowadzi nasze działania. Liczymy na doświadczenie Karola w rozwijaniu biznesu. Jestem pewien, że będzie idealnym uzupełnieniem naszego zespołu zarządzającego podczas wprowadzania nowych zasad bankowości do Polski i poza jej granice.”

Sadaj dodał: “Gdy Wojciech Sobieraj podzielił się ze mną wizją Aion Banku, bez wahania skorzystałem z okazji, aby z nim współpracować i pomóc w rozwoju działalności Aiona w Polsce. Pasjonuje mnie budowa marek, ale przede wszystkim wierzę w to, co Aion stara się osiągnąć by zmienić bankowość. Większość Polaków wie, że bankowość może być skomplikowana, czasochłonna i kosztowna. Aion oferuje coś innego – łatwego, w pełni przejrzystego, co sprawia, że Twoje pieniądze w końcu dla Ciebie pracują. Miałem szczęście zapoznawać Polaków z nowymi, innowacyjnymi usługami, które usprawniły ich życie i jestem przekonany, że Aion zmieni sposób myślenia Polaków o bankowości.”