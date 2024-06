Paweł Zielewski dyrektorem wydawniczym segmentu biznes w Grupie PTWP

Paweł Zielewski, wieloletni redaktor naczelny magazynu Forbes, od 1 sierpnia obejmie stanowisko dyrektora wydawniczego segmentu biznes w Grupie PTWP. Podlegać będą mu redakcje: WNP.PL, Portalu Samorządowego i PulsHR. To kolejny krok w kierunku rozwijania kompetencji zespołu menedżerskiego wydawcy specjalistycznych portali internetowych.

– Bardzo się cieszę, że znajdę się w gronie osób tworzących Grupę PTWP. Stoją przede mną wyzwania, które zawsze dawały mi w pracy najwięcej satysfakcji – budowanie wartości dodanej i budzenie potencjału wzrostu tam, gdzie nie jest to na pierwszy rzut oka oczywiste – komentuje Paweł Zielewski, który po 17. latach rozstał się z Ringier Axel Springer Polska. Przez cały ten czas związany był z magazynem Forbes, a od 7. lat był jego redaktorem naczelnym. Wcześniej pracował w Pulsie Biznesu jako dziennikarz finansowy, kierownik działu Giełda i Finanse, redaktor prowadzący i wydawca strony głównej dziennika.

Dołączenie do zespołu Pawła Zielewskiego wpisuje się w strategię Grupy PTWP, ukierunkowanej na bycie liderem w branży, dostarczanie treści najwyższej jakości i wdrażanie innowacyjnych, odpowiadających na potrzeby wymagających odbiorców, rozwiązań.

– Konsekwentnie rozwijamy się we wszystkich segmentach działalności. W ostatnim czasie położyliśmy nacisk na rozbudowę Grupy PTWP w różnych obszarach, także kadrowo. Czujemy, że jesteśmy w szczególnym momencie i chcemy rosnąć ponad rynek. Nasze podejście do rozwoju pozostaje niezmienne – opieramy je o merytorykę i jakość przekazu. Docierając do biznesowych odbiorców, specjalizując się w różnych branżach, stawiamy na wiarygodność i solidność. Jestem przekonany, że Paweł przyczyni się do dalszego rozwoju naszej organizacji w obszarze biznes, zarówno w części online, jak i eventowej – podsumowuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP wydającej kilkanaście portali branżowych i organizującej największe eventy w Polsce, w tym Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach czy zbliżające się PRECOP 29 i Energy Days (2-3 października 2024 r. w Katowicach).

Paweł Zielewski w nowo utworzonej strukturze w roli dyrektora wydawniczego segmentu biznes będzie odpowiadał za całość działalności i rozwój portali: WNP.PL, Portalu Samorządowego i PulsHR. Nowy dyrektor wydawniczy będzie też zaangażowany w aktywności eventowe i networkingowe Grupy PTWP.

– Znalezienie dobrego dziennikarza gospodarczego to niełatwe zadanie. Znalezienie menedżera redakcji łączącego kompetencje merytoryczne, doświadczenie, smykałkę eventową i rozbudowaną bazę kontaktów biznesowych to zadanie prawie niemożliwe. Prawie, bo jest Paweł, który, oprócz tych wymienionych przymiotów, jest człowiekiem niezwykle dynamicznym, otwartym i chętnie podejmującym nowe wyzwania. Właśnie z takimi ludźmi chcę budować zespół menedżerski, z którym wyruszymy w podróż prowadzącą do dalszego rozwoju firmy – mówi Piotr Mieśnik, dyrektor wydawniczy Grupy PTWP.

Transfer Pawła Zielewskiego do wydawcy serwisów specjalistycznych to kolejne w tym roku działanie, którego celem jest rozwój kompetencji kadry menedżerskiej PTWP. Na początku roku pracę w Grupie rozpoczęli: Piotr Mieśnik, były redaktor naczelny Wirtualnej Polski i członek zespołu zarządzającego WPM; Piotr Rodzik, były sekretarz redakcji Na Temat, który objął funkcję szefa newsroomu redakcji WNP, Portalu Samorządowego i Pulsu HR; a także Klara Klinger, była dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, która została nową redaktorką naczelną Rynku Zdrowia, w miejsce Pauliny Gumowskiej, obecnie dyrektorki wydawniczej segmentu zdrowie i lifestyle oraz zastępczyni dyrektora wydawniczego Grupy PTWP.