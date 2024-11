Październik w budownictwie mieszkaniowym – przybywa inwestycji

Najnowsze dane GUS pokazują dużą aktywność na rynku mieszkaniowym i to zarówno jeśli chodzi o inwestycje rozpoczynane przez deweloperów, jak i budownictwo indywidualne.

Październik, biorąc pod uwagę tegoroczne dane, okazał się miesiącem z największą liczbą nowo rozpoczynanych budów w sektorze deweloperskim. Co więcej, wynik 15,9 tys. nowych lokali w budowie jest 4 najlepszym rezultatem dla pojedynczego miesiąca w historii badań Głównego Urzędu Statycznego.

Nowo rozpoczynane inwestycje

– Może to być zaskakujące o tyle, że od kilku miesięcy mówi się o rekordowej ofercie mieszkań dostępnych w biurach deweloperów, co mogłoby skłaniać do ograniczania planów inwestycyjnych, szczególnie w okresie wysokich stóp procentowych stanowiących barierę popytową dla wielu potencjalnych nabywców – komentuje Patryk Kozierkiewicz, radca prawny w Polskim związku Firm Deweloperskich. I dodaje: – Oceniamy, że rezultat jest raczej pozytywnym odchyleniem od normy. Przy utrzymaniu obecnej koniunktury, w kolejnych miesiącach na rynku powinniśmy obserwować dostosowywanie liczby nowych inwestycji do panującego dziś, przeciętnego popytu. Oznacza to, że średnia liczba miesięcznych wprowadzeń ustabilizuje się na niższych poziomach, a cały 2025 rok będzie pod tym względem słabszy niż obecny.

Pozwolenia na budowę

Bardzo duża stabilność cechuje tegoroczne statystyki dotyczące nowo uzyskiwanych pozwoleń na budowę. Decyzje administracyjne wydane inwestorom w październiku umożliwiają budowę 16,3 tys. lokali, przy miesięcznej średniej dla tego roku wynoszącej 17 tysięcy.

Przewidując wynik dla całego 2024 roku, deweloperzy powinni otrzymać łącznie zgodę na realizację około 200 tys. nowych mieszkań. – Wynik ten może napawać

optymizmem, gdyż pozytywne zakończenia postępowania administracyjnego stanowi krok milowy dla powodzenia całej inwestycji. Nie oznacza to oczywiście, że pozwolenia zostaną od razu skonsumowane, to bowiem będzie zależało od czynników takich jak możliwości uzyskania finansowania, czy aktualne warunki gospodarcze i rynkowe – uważa Patryk Kozierkiewicz.

Pozwolenia na użytkowanie

Deweloperzy oddali w październiku do użytkowania 10,3 tys. nowych lokali, zaś budowniczy indywidualni ukończyli budowę 6 tysięcy domów. Wynik w sektorze deweloperskim dla zagregowanych pierwszych dziesięciu miesięcy jest gorszy o 10 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej, co stanowi naturalną konsekwencję niskiej liczby rozpoczynanych inwestycji w latach 2022-2023.