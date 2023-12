PCP inwestuje kolejne 175 mln euro w Better Energy

Spółka Better Energy oraz szwedzki prywatny inwestor P Capital Partners (PCP) ogłosili rozpoczęcie drugiej rundy finansowania dla wielkoskalowych inwestycji OZE. Nowe środki – 175 milionów euro pozyskane przez Better Energy w ramach 6-letniej umowy kredytowej – zostaną przeznaczone na wsparcie jej dalszego rozwoju na kluczowych rynkach – Danii, Polsce, Szwecji i Finlandii. W pierwszej rundzie finansowania spółka pozyskała od PCP 100 mln euro.

Fundusze przyśpieszą rozbudowę portfela wielkoskalowych inwestycji OZE Better Energy o mocy ponad 13 GW. Posłużą przede wszystkim do pokrycia kosztów powiązanych z rozwojem projektów od etapu planowania do etapu rozpoczęcia wytwarzania zielonej energii elektrycznej. Better Energy priorytetowo traktuje inwestycje, w których część gruntów przeznaczona jest na wdrażanie dodatkowych innowacyjnych i prospołecznych rozwiązań oraz na wsparcie bioróżnorodności, co generuje wartość dodaną w skali całego regionu.

– Inwestorzy decydują się na dalsze wsparcie naszej działalność po ocenie naszych wyników – powiedział Flemming Meineche, dyrektor ds. strukturyzacji i finansowania w Better Energy. – W Better Energy stawiamy na trwałe partnerskie relacje. Współpraca z PCP w ciągu ostatnich czterech lat była udana i oczekujemy jej kontynuacji. Kolejna umowa kredytowa jest mocnym dowodem zaufania i wzajemnego zrozumienia, przyczyni się też do napędzania zielonej transformacji – zaznaczył.

175 mln euro zostanie pozyskane przez Better Energy z dwóch funduszy PCP – Fund V i Transition Fund. Wcześniej w 2019 roku Better Energy otrzymała 100 mln euro z funduszu IV szwedzkiego inwestora. Kluczowymi czynnikami przy podjęciu decyzji o przyznaniu dodatkowego finansowania dla Better Energy przez PCP były szerokie kompetencje spółki w budowie oraz eksploatacji wielkoskalowych inwestycji OZE oraz perspektywy jej szybkiego rozwoju.

– Pozostajemy pod wrażeniem zdolności Better Energy do zwiększania postępów na drodze do wdrożenia systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii w Europie Północnej – stwierdził Petter Lindblad, dyrektor inwestycyjny w P Capital Partners. – Better Energy zapewnia nam i naszym inwestorom możliwość lokowania funduszy potrzebnych do realizacji projektów związanych z zieloną energią – dodał Petter Björklén, dyrektor zarządzający w P Capital Partners.