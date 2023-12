Akcjonariusze Medicalgorithmics zatwierdzili program motywacyjny dla kluczowych pracowników

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics – medtechu wchodzącego w skład indeksu sWIG80 – zatwierdziło 19 grudnia program motywacyjny dla członków zarządu i kluczowych pracowników. Realizacja programu uzależniona jest od osiągnięcia celów finansowych oraz rynkowych na lata 2024-2026.

Program motywacyjny dla kluczowych pracowników Medicalgorithmics to inicjatywa BioFund Capital Management LLC – głównego akcjonariusza spółki, która ma 49,99 proc. jej akcji. Jego głównym celem jest powiązanie sukcesu biznesowego medtecha z sukcesem akcjonariuszy i kluczowych menadżerów. Z tego powodu w programie zostały określone dwa rodzaje celów do realizacji: biznesowe i związane ze wzrostem kursu akcji spółki na giełdzie.

Zgodnie z przyjętym programem w 2024 r. przychody spółki mają wynieść co najmniej 45 mln zł, rok później 55 mln zł, a w 2026 r. osiągnąć 70 mln zł. Natomiast cel rynkowy jest związany ze zmianą kursu akcji Medicalgorithmics – w każdym roku powinien być wyższy o 10 pkt. proc. niż stopa zwrotu indeksu sWIG80 Total Return.

Program obejmuje członków zarządu oraz kluczowych pracowników, którzy obejmą po 50 proc. akcji emitowanych w ramach programu. Łącznie uczestnicy programu będą mogli objąć do 298 584 akcji Medicalgorithmics, stanowiących do 3 proc. kapitału zakładowego. Cena nabycia jednej akcji będzie stanowiła 90 proc. średniej ceny akcji z 90 dni przed ustanowieniem programu motywacyjnego. Możliwość objęcia (vesting) akcji jest przesunięty w czasie o 2 lata od realizacji celu, podczas których uprawnieni muszą pozostać związani ze spółką.

– Wdrożenie programu motywacyjnego przyspieszy dalszy rozwój Medicalgorithmics i w zdecydowany sposób przyczyni się do budowy wartości dla akcjonariuszy. Operujemy na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku sztucznej inteligencji, na którym kompetencje technologiczne mają fundamentalne znaczenie. Program pozwoli nam dodatkowo zmotywować osoby kluczowe dla rozwoju technologicznego i biznesowego Medicalgorithmics oraz podniesie naszą atrakcyjność jako pracodawcy na rynku technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Oferując akcje z dyskontem wynoszącym tylko 10 proc., akcjonariusze w najbardziej bezpośredni sposób połączyli długoterminowe interesy swoje i osób kluczowych dla sukcesu firmy – komentuje Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych.

Medicalgorithmics to działający globalnie dostawca rozwiązań technologicznych do diagnostyki kardiologicznej. Spółka wykorzystuje autorski system sztucznej inteligencji do diagnostyki arytmii serca. Dodatkowo rozwija system VCAST diagnostyki obrazowej choroby wieńcowej opartej o algorytmy AI. W ogłoszonej w czerwcu 2023 r. nowej strategii rozwoju Medicalgorithmics stawia na komercjalizację własnego systemu do analizy sygnałów EKG wraz z autorskim systemem AI jako samodzielnego produktu oraz jego integrację z urządzeniami i systemami IT partnerów. Oprogramowanie Medicalgorithmics jest dostępne jako usługa, a spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie w różnych modelach, w tym oparte o liczbę wykonanych analiz danych EKG.