Pesymizm w branży motoryzacyjnej

Z badania przeprowadzonego wśród producentów części motoryzacyjnych wynika, że pomimo optymalizacji kosztów produkcji i innych środków mających przeciwdziałać kryzysowi, aż 23% ankietowanych spodziewa się odnotować w tym roku straty. Perspektywy na 2023 r. są jeszcze bardziej ponure – 27% spodziewa się straty. Obawy odzwierciedlają ogólne nastroje dotyczące przyszłości: 70% respondentów zgłasza negatywne perspektywy. Warto wspomnieć że jesienią 2018 roku podobnych głosów było tylko 18%

Trudne czasy branży moto

Jak wskazuje Benjamin Krieger, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA), badanie Pulse Check przeprowadzone już po raz 12 przez CLEPA wyraźnie dokumentuje presję, z jaką borykają się producenci części motoryzacyjnych, która może pogorszyć się w okresie zimowym. Przy zysku operacyjnym EBIT na poziomie poniżej 5%, notowanym przez prawie 70% z nich, finansowanie rewolucji ekologicznej i cyfrowej staje się ogromnym wyzwaniem. Jak dodaje producenci części motoryzacyjnych nadal utrzymują poziom zaangażowania w wydatki na badania i innowacje, ale bez przystępnej cenowo energii w Unii Europejskiej i sprawiedliwego podziału obciążeń spowodowanych inflacją w całym łańcuchu dostaw, konkurencyjność i szybkość innowacji w tym sektorze zmniejszy się.

Ta perspektywa wynika z bieżących trudności w połączeniu z nadchodzącymi zagrożeniami: 96% producentów części motoryzacyjnych zgłasza znaczny wpływ kosztów energii i potencjalnych niedoborów na ich rentowność. Wzrost cen surowców dotyka 85% producentów części motoryzacyjnych, podczas gdy niedobory półprzewodników nadal mają znaczący wpływ na marże 65% ankietowanych firm.

Kluczowym wyzwaniem w branży jest sprawiedliwy podział obciążeń rosnących kosztów. Około 80% producentów części nie otrzymuje żadnego lub też jedynie ograniczone odszkodowania od producentów pojazdów za rosnące koszty energii i frachtu lub zakłócenia w łańcuchu dostaw, podczas gdy 42% ma trudności z uzyskaniem rekompensaty za koszty surowców.

Ograniczona zdolność dostawców części do przerzucania dominujących wzrostów kosztów produkcji jest dla wielu bardzo krytyczna – niektórzy nawet obawiają się bankructwa mniejszych poddostawców lub poddostawców przenoszących się do sąsiednich branż – co zagrozi integralności całego ekosystemu motoryzacyjnego. Pomimo powszechnej presji 85% respondentów nie ograniczy inwestycji w badania naukowe i innowacje, aby zrekompensować straty, co pokazuje, że zaangażowanie przemysłu motoryzacyjnego w nowe rozwiązania w zakresie mobilności pozostaje silne. Powstaje zatem pytanie – jak długo to będzie trwało – biorąc pod uwagę obecne perspektywy gospodarcze. Ograniczenie inwestycji w innowacje poważnie osłabiłoby przejście na transformację mobilności, a także długoterminową konkurencyjność i wzrost sektora.

– Producenci części motoryzacyjnych przeznaczonych na pierwszy montaż są silnie zależni od sytuacji producentów pojazdów oraz ich decyzji, a w przeciwieństwie do nich nie ma na kogo przerzucić kosztów. Są więc w sytuacji nie do pozazdroszczenia, zwłaszcza obecnie, co pokazały wyniki ostatniego Puls Check’u CLEPA. Rynek wtórny co obserwowaliśmy podczas kryzysu w 2009 r. czy sytuacja pandemiczna radzi sobie lepiej. Widać więc, że potrzeba europejskich i krajowych programów wsparcia tej gałęzi przemysłu, o co zabiegamy – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Członek Zarządu CLEPA.