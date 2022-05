Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 roku. Powtarzalny zysk EBITDA wyniósł 2,6 mld złotych, czyli o 18 proc. więcej niż w I kwartale 2021 roku. Rekordowe wyniki osiągnęły segmenty Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej.

W I kwartale 2022 r. szczególne znaczenie mają rekordowe wyniki segmentów dystrybucji i energetyki odnawialnej. Dystrybucja wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 800 mln zł, a energetyka odnawialna na poziomie ok. 500 mln zł. Działalność tych segmentów będzie podstawą funkcjonowania Grupy PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. Na te obszary będziemy również przeznaczać w kolejnych latach większość nakładów inwestycyjnych. Przykładamy do nich szczególną wagę, ponieważ oprócz oczekiwanej odpowiedniej stopy zwrotu, inwestycje te będą także wspierały transformację energetyczną Grupy PGE i całej branży energetycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

­­­Dzięki wysokim wolumenom produkcji energii elektrycznej na węglu brunatnym efekt wzrostu ceny uprawnień CO 2 miał ograniczony wpływ na wynik EBITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale br. Segment odnotował EBITDA na poziomie 0,4 mld, czyli o 14 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Wzrost wolumenów dystrybuowanej energii elektrycznej o 3 proc. przyczynił się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on blisko 0,8 mld złotych EBITDA, czyli więcej o 21 proc. w skali rok do roku.

Wyniki segmentu Ciepłownictwa znalazły się pod presją rosnących kosztów CO 2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego. Zysk EBITDA wyniósł 0,2 mld złotych (spadek o 61 proc. w porównaniu do I kwartału roku 2021).

W obecnych warunkach rynkowych wyraźnie widoczne są efekty realizacji strategii rozwoju źródeł odnawialnych w Grupie PGE. EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 0,5 mld złotych, co stanowi wynik o 159 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego. Pozytywnie działały zarówno wyższe ceny energii na rynku SPOT, jak również znacznie lepsze warunki wietrzne.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł 0,6 mld złotych i był o 62 proc. wyższy w skali rok do roku, na co wpłynęło w największy stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Utworzony w 2021 roku segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 16 mln złotych, czyli wyższy o 78 proc. w stosunku do I kwartału 2021 roku.

W I kwartale 2022 roku Grupa PGE nie rozpoznała istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym z wyjątkiem rozwiązania rezerwy na prosumentów w wysokości 19 mln złotych. EBITDA raportowana wyniosła 2,6 mld złotych i nie różniła się istotnie od wyniku powtarzalnego EBITDA.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2022 roku wyniósł 1 mld złotych wobec 0,8 mld złotych w I kwartale 2021 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 0,9 mld złotych, wobec 0,8 mld złotych

w porównywalnym okresie 2021 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 17,3 TWh i była na zbliżonym poziomie do wolumenu produkcji w I kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,8 TWh (wzrost o 3 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 9,1 TWh, mniej o ok. 6 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ, co oznacza spadek o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2022 roku wyniosła 443,4 zł/MWh i była wyższa o około 195,8 złotych/MWh w porównaniu z I kwartałem 2021 roku, przy czym cena uzyskana przez segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 457,0 zł/MWh a przez segment Ciepłownictwa 370,2 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt CO 2 obu segmentów wyniósł 278,0 złotych za tonę, czyli był o około 168,6 złotych za tonę wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku, przy czym koszt CO 2 w segmencie Energetyki Konwencjonalnej wyniósł 283,1 złotych za tonę a w segmencie Ciepłownictwa 251,9 złotych za tonę.

Szacunkowy poziom zadłużenia netto wyniósł 4,2 mld złotych, i spadł o 36 mln złotych w porównaniu do IV kwartału 2021 roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,42x.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku jest planowana na 24 maja 2022 roku.