PGE podpisała porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju offshore w Polsce

15 września PGE podpisała Porozumienie Sektorowe Na Rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal). Porozumienie zostało zawarte przez przedstawicieli strony rządowej, inwestorów offshore, firmy tworzące łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, organizacje branżowe oraz przedstawicieli świata nauki. Celem współpracy jest podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju offshore w Polsce i maksymalizacja udziału krajowych dostawców w budowie nowego sektora energetyki.

PGE jako największy krajowy producent energii i lider rozwoju polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej od dłuższego czasu podejmuje działania na rzecz maksymalizowania udziału krajowych firm w budowie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Stąd też nasza determinacja w dążeniu do tego przełomowego porozumienia, które ma dać impuls do budowy nowej gałęzi gospodarki – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W myśl podpisanego porozumienia strony podejmą działania zmierzające do realizacji celów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz realizacji celów strategicznych w zakresie tempa i kierunków rozwoju sektora MEW w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim realizacji systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych i osiągnięcia local content w łańcuchu dostaw offshore na poziomie 20-30 proc. dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy systemu wsparcia.

Ponadto, sygnatariusze zobowiązali się m. in. do zapewnienia w polskich portach morskich zaplecza do realizacji inwestycji z obszaru morskiej energetyki wiatrowej, kształcenia kadr na potrzeby sektora offshore i wykorzystania potencjału polskiego przemysłu stoczniowego do realizacji projektów z obszaru morskiej energetyki wiatrowej.

Porozumienie podpisali przedstawiciele strony rządowej – w tym m. in. Minister Klimatu, Minister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. OZE; inwestorzy offshore, przedsiębiorcy zrzeszeni w samorządach branżowych oraz przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych.