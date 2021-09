Platige Image rozwija własne filmy i seriale

Platige Image, wielokrotnie nagradzane studio animacji, produkcji oraz efektów specjalnych, wraca do realizowania filmów i seriali pod swoją marką. To część strategii firmy na lata 2021-2025, ogłoszonej w styczniu b.r.

Zespół współpracuje z grupą zarówno uznanych autorów, jak i obiecujących debiutantów nad rozwojem kilku różnorodnych projektów. To m.in pełnometrażowy film akcji, będący adaptacją uznanego przez krytyków (nominacja do Paszportów Polityki 2020 i Nagrody Literackiej Nike 2021) zbioru opowiadań Igora Jarka pt. „Halny”, serial science-fiction autorstwa piosenkarki Julii Marcell, serialowa czarna komedia oparta o oryginalny pomysł popularnej blogerki i pisarki Janiny Bąk, znanej jako Janina Daily, oraz debiut Magdaleny Załęckiej – osadzona w latach 90. komedia familijna. Równolegle prowadzone są prace nad pełnometrażowym filmem animowanym dla całej rodziny, na podstawie scenariusza Julity Olszewskiej.

Cieszę się, że powróciliśmy do rozwoju własnych projektów filmowych i serialowych, współtworzonych z utalentowanymi twórcami. Jako studio jesteśmy w pełni przygotowani na to, by realizować film od samej genezy pomysłu, aż po efekt finalny, łącznie z postprodukcją, w której się specjalizujemy od ponad 20 lat. Patrząc na pasję i zaangażowanie zespołów kreatywnych, jestem przekonany, że nasze projekty spotkają się ze sporym zainteresowaniem widzów. – komentuje Karol Żbikowski, CEO Platige Image.

Za dział, w którym projekty przechodzą przez wszystkie fazy filmowego developmentu, odpowiedzialni są producenci kreatywni: Dorota Woropaj, Adam Korpak i Tomasz Wróbel. Na temat scenariusza filmu na podstawie powieści Igora Jarka, pisanego przez reżysera Kordiana Kądzielę i samego autora pierwowzoru wypowiadają się w entuzjastyczny sposób.

Film „Halny”, podobnie jak powieść Igora, będzie połączeniem dwóch pozornie przeciwstawnych światów. Intensywna akcja osadzona w nowohuckim półświatku przeplata się tu z filozoficzną przypowieścią o przeznaczeniu i sile woli. Główny bohater toczy jednocześnie walkę z gangsterami, policją, własnymi słabościami i iście szachowy pojedynek z fatum, które ściga go pod symboliczną postacią silnego, górskiego wiatru. – mówi Adam Korpak.

Ta historia to prawdziwy filmowy rollercoaster. Od samego początku nabiera zawrotnego tempa i ani na sekundę nie daje odetchnąć zarówno bohaterowi jak i samym widzom. – wskazuje Tomasz Wróbel.

Z zespołem Platige Image będzie można spotkać się na nadchodzącym 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio jest partnerem wydarzenia branżowego “Zbliżenie na grafikę i design”.