Piece na gaz LPG mogą zastąpić węglowe

Żyjemy w czasach stanu wyjątkowego w energetyce, Jest to wyjątkowo trudny moment dla odbiorców energii – głównie dla indywidualnych gospodarstw domowych. Borykają się one z wysokimi cenami ciepła – a także z obawami, czy uda im się zabezpieczyć odpowiednią ilość surowców potrzebnych na utrzymanie temperatury zimą. Istnieje również spore ryzyko, że w związku z panującym kryzysem zaprzepaszczony zostanie ogromny wysiłek włożony przez Polki i Polaków do realizacji programu Czyste Powietrze – związanego ze zmniejszaniem emisyjności pieców domowych. Mogą również pojawić się problemy z dostępem do węgla – jest więc poważne ryzyko, że ludzie będą palili w piecach czymkolwiek, co będzie bardzo niekorzystne dla zdrowia Polaków.

– Smog zabija kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków każdego roku. Tymczasem dostępna jest bardzo atrakcyjna alternatywa – mianowicie piece gazowe LPG. To są bezpieczne i ekologiczne źródła ciepła dla Polaków – powiedział serwisowi eNewsroom Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Będą mogły być wykorzystywane przez długi czas – nawet projektowane przepisy na szczeblu unijnym nie powinny tutaj w żaden sposób zagrozić piecom na gaz LPG, jako źródłu ciepła dla gospodarstw domowych. Wręcz przeciwnie – projektowane przepisy zakładają bowiem, że wszystkie budynki mieszkalne powinny być zeroemisyjne. Tutaj doskonałym paliwem przyszłości będzie bioLPG – który jako surowiec będzie wytwarzany głównie z odpadów. W związku z tym piece gazowe LPG to długoterminowa alternatywa wobec pieców na węgiel, na gaz czy na pellet. Alternatywa bezpieczna, tania i warta rozważenia przez odbiorców ciepła – podkreśla Wołejko.