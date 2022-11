Wodór może zapewnić nam energetyczną niezależność od Rosji

„Jeżeli chcemy być niezależni energetycznie od Rosji musimy zaprzyjaźnić się z wodorem”. Eksperci: To ostatni dzwonek, by przyspieszyć prace nad eksploatacją pierwiastka.

– Każda szansa na uniezależnienie się od Rosji w sferze energetyki, jest szansą, którą należy pilnie wykorzystać – mówi prof. Marzena Frankowska, współorganizatorka konferencji H2Szczecin, która już 30 listopada odbędzie się w Szczecinie. Podczas wydarzenia poruszony zostanie temat wodoru, jako energetycznej alternatywy dla standardowych surowców i źródeł ciepła. – Europa jest już daleko z przodu jeżeli chodzi o odkrycie potencjału wodoru. Musimy szybko dołączyć do peletonu, bo mamy w tym zakresie potencjał zarówno naukowy jak i gospodarczy – mówi prof. Frankowska.

„Wodorowa alternatywa” warta miliardy Euro. Eksperci: „Ostatni dzwonek, by przygotować się do działania”

Potencjał wodoru jest znany od lat, ale jego użycie w gospodarce póki co było mocno ograniczone. Eksplorację tego pierwiastka przyspieszył trend troski o zrównoważoną gospodarkę. Na zupełnie inny poziom dyskusji wodór wyniosła wojna w Ukrainie. Gospodarki narodowe chcąc uniezależnić się od rosyjskich surowców w wielu przypadkach postawiły właśnie na wodór.

– Wodór jest energetyczną szansą na uniezależnienie się od Rosji – mówi prof. Marzena Frankowska. – To opinia w całej Europie, stąd zintensyfikowane prace nad jego pełniejszym wykorzystaniem w energetyce, transporcie czy we wszelkich innych dziedzinach gospodarczych. – To być może ostatni dzwonek, nie mamy na co czekać, rok 2022 jest bardzo ważny, by przygotować się do sięgania po środki z Unii Europejskich do realizacji wodorowych inwestycji w regionie – mówi prof. Frankowska.

– Wodór jest potrzebny w przemyśle, w energetyce, w transporcie. Możemy mówić o jego walorach w kontekście horyzontalnym, ale i szczegółowym, bo wiele europejskich miast już wiele miesięcy temu rozpoczęło pilotażowe próby wykorzystania wodoru do ogrzewania osiedli czy zasilania sieci transportowych. Ten potencjał jest gigantyczny, transformacja wodorowa staje się więc faktem – mówi ekspertka.

Według zapowiedzi Komisji Europejskiej w najbliższych latach nawet 9,3 miliarda Euro może zostać przeznaczone na projekty związane z wodorem. W Polsce od 2018 roku rozwija się koncepcja Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Wiele innych regionów również aktywnie rozwija swoje projekty w tym zakresie m.in. Pomorze Zachodnie.

Informacja i inspiracja. Wodór to przyszłość gospodarki

Cztery sesje plenarne, merytoryczni goście, których wiedza w przedmiotowym temacie jest absolutnie bezcenna, wymiana doświadczeń i planów między samorządowcami, aktywistami, naukowcami. Już 30 listopada w Szczecinie odbędzie się pierwsza konferencja H2Szczecin – Wodór napędem regionu. Celem wydarzenia jest promocja wodoru jako alternatywy dla znanych dotychczas surowców energetycznych. Spotkanie podzielone będzie na panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi.

– Chcemy inspirować i informować – mówi prof. Marzena Frankowska. – Po pierwsze będzie to platforma informacyjna: co już zostało zrobione w Polsce i w Europie, co jest w planach, jakie to ma znaczenie dla nauki i gospodarki. To będzie więc ważne wydarzenie dla naukowców. Przedsiębiorcy dowiedzą się jak może wyglądać tworzenie wodorowego „local content”, jak można optymalizować koszty działania i uniezależniać się energetycznie dzięki wodorowi. Będziemy także mówić o wodorowych łańcuchach dostaw, co jest nowością dla sektora TSL. Samorządowcy dowiedzą się czy to już dobry moment, by inwestować w komunikację miejską zasilaną wodorem. Powiemy także o powstających już w Polsce osiedlach wodorowych. Wiedza, inspiracja, wymiana doświadczeń. Takie przyświecają nam cele – mówi prof. Frankowska.

Organizatorem wydarzenia jest klaster Metalika dla Przemysłu. Współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego oraz Uniwersytet Szczeciński. Partnerzy strategiczni to ENEA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Partner główny to Szczecińska Energetyka Cieplna, a partner technologiczny to Air Products.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do rejestracji na wydarzenie. Wstęp jest bezpłatny.