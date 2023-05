Pierwsza sieć przemysłowa 5G w modelu otwartym działa już w Krakowie. Wykorzystuje polską technologię

W Krakowie działa pierwsza w Polsce przemysłowa sieć 5G w modelu otwartym. Inkubator technologiczny hubraum uruchomił ją w Hub4Industry, siedzibie Astor Robotics Center. Pionierska sieć wykorzystuje rozwiązania od IS-Wireless. Polska firma. dostarczyła na potrzeby projektu radiową sieć dostępową (ang. Radio Access Network).

Projekt jest wspólnym sukcesem inkubatora technologicznego hubraum, IS-Wireless, Benetel i T-Mobile. Eksperci IS-Wireless, dostawcy części radiowej sieci zapowiadają, że podobne wdrożenia będą ogłaszać wkrótce w kraju i za granicą.

Otwarte sieci 5G na świecie i w Polsce

Krakowska sieć 5G powstała w modelu otwartym, czyli Open RAN. Oznacza to, że zbudowana jest ze współpracujących elementów dostarczonych przez różnych dostawców. Jak podkreśla Rafał Sanecki, dyrektor marketingu w IS-Wireless, sieci takie jak ta w krakowskim Hub4Industry mogą wkrótce pojawić się w całej Polsce. – Bardzo się cieszę z uruchomienia pierwszej w Polsce sieci 5G dla przemysłu w modelu otwartym. To ważne w kontekście zmian na naszym rynku – wkrótce w kraju do dyspozycji firm i samorządów oddane zostanie pasmo częstotliwości przeznaczone do budowy prywatnych sieci 5G. Efekty naszej współpracy z Krakowie pokazują, że takie sieci można budować w oparciu o rodzime rozwiązania i do tego będziemy zachęcać – mówi Rafał Sanecki.

Według agencji Dell’Oro udział rozwiązań w modelu Open RAN w całym rynku sieci 5G dynamicznie rośnie. Zyski generowane przez sieci otwarte mają stanowić do 2026 r. nawet 15 proc. całego rynku łączności mobilnej.

– Rzeczywiście, fakt, że już za chwilę własne prywatne sieci 5G będą mogły budować samorządy i przedsiębiorcy zapowiada ciekawą branżową zmianę, a rozwiązania Open RAN wydają się idealnie pasować do potrzeb tych segmentów rynku. Sytuacja jest też niezwykle ciekawa dla hubraum, ponieważ przed szansą stają startupy oraz małe i średnie firmy technologiczne – w tym segmencie rynku jest całkiem dużo rzeczy do zrobienia, od budowy aplikacji optymalizujących sieć i dbających o cyberbezpieczeństwo aż do budowy i utrzymania takich sieci – mówi Wojciech Pawlak, ekspert technologiczny w inkubatorze hubraum.

Kolejne sieci 5G Open RAN dla przemysłu już wkrótce

Sieć, która działa w Krakowie wykorzystuje radiową sieć dostępową (ang. Radio Access Network, RAN), którą dostarczyło IS-Wireless, końcówki radiowe od irlandzkiej firmy Benetel oraz część rdzeniową sieci (tzw. Core) od T-Mobile. – Z dumą przyglądamy się działaniu sieci w Krakowie. Skuteczność naszych rozwiązań wielokrotnie potwierdzaliśmy w czasie testów i badań w europejskich laboratoriach, teraz czas na komercyjne instalacje. – wyjaśnia Sławomir Pietrzyk, Prezes i założyciel IS-Wireless. I zapowiada kolejne wdrożenia tego typu. – W ostatnich miesiącach intensywnie pracowaliśmy nad kolejnymi wdrożeniami dla przemysłu w Polsce i na świecie i niebawem będziemy mogli podzielić się informacjami o kolejnych projektach – mówi Sławomir Pietrzyk.

Uruchomienie krakowskiej sieci 5G w modelu Open RAN zainaugurowano w czwartek (25 maja br.). W wydarzeniu udział wzięli partnerzy realizujący projekt, a także Alex Choi, przewodniczący O-RAN Alliance, najważniejszej organizacji pracującej nad standardami dla sieci w modelu Open RAN.