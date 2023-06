Płace rosną wolniej, Czesi nie zmieniają stóp procentowych, a Szwajcarzy podnoszą

Wczorajsze dane na temat wzrostu płac od jakiegoś czasu nie cieszą, mimo że procentowo liczony jest już w dwucyfrowym wyniku. Czesi nie zmieniają stóp procentowych, za to Szwajcarzy je podnoszą.

Dalszy wzrost płac

Wczoraj poznaliśmy dane na temat wzrostu zatrudnienia i co chyba bardziej interesujące wynagrodzeń. Przeciętnie w gospodarce płace rosną obecnie o 12,2%, to symboliczne pół punktu procentowego poniżej oczekiwań. Na uwagę zasługuje wzrost zatrudnienia. Pomimo znajdowania się na bardzo wysokich poziomach rośnie ono o 0,4% w skali roku. Co to oznacza? Zarobki nadal rosną wolniej niż inflacja, czyli średnio biedniejemy jako społeczeństwo, bo kupić możemy mniej niż przed rokiem za nasze pensje. Dodatkowo mówimy o średniej, w związku z czym branże, w których są słabsze podwyżki lub nie ma ich wcale, są w jeszcze gorszej sytuacji. Z drugiej strony ciągły wzrost zatrudnienia powoduje, że na rynku będzie brakować specjalistów, co utrzyma presję płacową.

Stopy procentowe na świecie

Wczoraj Czesi utrzymali stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jest to wartość 7%, czyli o 0,25% wyższa niż w Polsce. Trzeba pamiętać, że Czesi trochę lepiej radzą sobie obecnie z inflacją niż Polska. W rezultacie potencjalnie szybciej mogą się tam zacząć obniżki. Zakładając oczywiście, że obydwa banki centralne będą miały taką samą politykę. Biorąc pod uwagę rok wyborczy w Polsce można mieć wątpliwości, czy nie spowoduje to przyspieszenia cyklu. Ewentualne obniżki stóp przekładają się na rynku walutowym na spadki. Skoro spada stopa zwrotu z inwestycji, część inwestorów zamyka pozycje i przenosi się na inne waluty.

Szwajcarzy podnoszą stopy procentowe

Stopy procentowe w Szwajcarii rosną o kolejne 0,25%. Jest to ruch zgodny z oczekiwaniami, aczkolwiek część analityków miała wątpliwości czy do niego dojdzie. Była też grupa, która liczyła na więcej, o czym najlepiej świadczy fakt, że frank szwajcarski po decyzji się jednak osłabia. Skoro się osłabia, to najprawdopodobniej to właśnie ci nadmiernie optymistyczni inwestorzy domykają swoja pozycje. Ruch ten ma jeszcze jedną konsekwencję ważną dla Polski. Kredyty frankowe są oparte o stopę rynkową, która po wzroście stóp procentowych wzrośnie, zatem w górę powinny iść raty kredytów frankowych. To w konsekwencji może spowodować większy ruch zarówno w sądach, po ostatnich wyrokach Trybunału, jak również w sprawie ugód.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych w Turcji. Okazuje się, że po wyborach doszło tam do dużych zmian i rynek spodziewa się o 13:00 olbrzymiej podwyżki stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat