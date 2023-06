Polska firma B-Act pozyskała kontrakty na 25 mln PLN w ramach odbudowy Ukrainy

B-Act, spółka inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych pozyskała znaczące kontrakty na ukraińskim rynku. To nie jedyne zlecenia polskiej spółki w Ukrainie. Firma uczestniczy m.in. w inwestycji związanej z budową mostu nad Dniestrem łączącym Mołdawię i Ukrainę.

B-Act zawarła w ostatnim czasie trzy nowe umowy dotyczące usług doradztwa inżynieryjnego oraz nadzoru technicznego nad projektami budowlanymi związanych z odbudową infrastruktury Ukrainy. Łączna ich wartość wynosi 25 mln złotych. Projekty mają być zrealizowane do końca 2024 roku. Ze względu na zapisy poufności firma nie może zdradzać szczegółów związanych z tymi inwestycjami.

To jednak nie jedyne umowy spółki w tym kraju. Rządu Ukrainy i Mołdawii w ubiegłym tygodniu podpisały porozumienie o budowie i finansowaniu mostu Jampol – Koseuts na Dniestrze. To dobra informacja nie tylko dla tych dwóch krajów, ale również B-Act. Spółka posiada kontrakt nad nadzorem nad przygotowaniami do budowy. Zielone światło na start prac budowlanych przyspieszy realizację kontraktu bydgoskiej firmy, który jest wart 2 mln euro.

Most o długości 1400 metrów to strategiczna inwestycja dla tych dwóch krajów. Ukraina dzięki temu połączeniu poprawi komunikację z Mołdawią, która szczególnie w obliczu wojny jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Do tej pory w tym miejscu przejście graniczne funkcjonowała dzięki przeprawie promowej. Ta nie działa już od kilku lat. Inwestycja jest finansowana z budżetów obu krajów.

– Nowe kontrakty pokazują nie tylko nasz rozwój. To również dowód na to, że odbudowa Ukrainy już dzieje się na naszych oczach. Cieszymy się, że możemy dać swój wkład w ten niezwykle ważny proces dla naszego sąsiada. Jest to możliwe również z tego powodu, że odpowiednio wcześniej uwierzyliśmy w potencjał tego rynku. Od wielu lat w Kijowie działa nasze przedstawicielstwa i jesteśmy wiodącą firmą w naszej branży w Ukrainie – podkreśla Adam Białachowski, prezes B-Act.

Spółka w pierwszej połowie przyszłego roku zamierza zadebiutować na giełdzie. Jeszcze w tym roku planuje pozyskać kapitał. – Dzięki nowym inwestorom i obecności na giełdzie chcemy zapewnić sobie finansowanie przyszłych projektów i wzmocnić finansowe fundamenty naszej ekspansji zagranicznej, która dotyczy nie tylko ukraińskiego rynku – zaznacza Adam Białachowski.

Spółka w 2022 r. osiągnęła ponad 13,8 mln PLN przychodów, co w porównaniu z 2019 r., kiedy wyniosły 4,7 mln PLN, oznacza blisko trzykrotny wzrost. Ukraina jest drugim co do wielkości rynkiem, a wygenerowane na nim przychody stanowią ok. 20 proc. całości. B-Act prowadzi swoją działalność głównie w Europie, ale również realizuje projekty w Brazylii czy na Bliskim Wschodzie, m.in. biorąc udział przy budowie stadionu na mundial w Katarze. Największa część przychodów pochodzi z kontraktów realizowanych na polskim rynku. Firma planuje debiut na NewConnect w pierwszej połowie 2024 r.