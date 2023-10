Płaciłeś za kontakt z infolinią Orange? Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK możesz żądać zwrotu kosztów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) zakwestionował dwie praktyki spółki Orange Polska. Pierwsza polegała na pobieraniu opłat za połączenia z infoliniami obsługowymi Orange i nju mobile, również w sytuacji, gdy konsument miał w ofercie darmowe rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych. Jak się okazuje, Orange naliczała opłaty również za czas oczekiwania na rozmowę z konsultantem, który w praktyce niejednokrotnie przewyższał czas faktycznej rozmowy. UOKiK poinformował, że jeżeli sieć posiada ofertę darmowych rozmów, to za próbę skontaktowania się z usługodawcą, nie powinny być pobierane żadne opłaty.

UOKiK zdecydował, że działania Orange Polska mogły być niezgodne z ustawą o prawach konsumenta., dlatego też dzięki zobowiązaniu do zmiany praktyk Orange zwróci konsumentom zakwestionowane opłaty. Możliwość łatwego odzyskania pieniędzy jest ważna w sytuacji, gdy ze względu na stosunkowo niską wartość roszczeń poszkodowane osoby mogą nie zdecydować się na dochodzenie swoich praw w bardziej skomplikowany sposób, np. przed sądem. ​

Kto może ubiegać się o zwrot?

Obecni i byli klienci Orange i nju mobile, którzy dzwonili na infolinię od 12 marca 2022 do 12 marca 2023 r., zawarli nową umowę lub zmienili jej warunki po 25 grudnia 2014 r.,w czasie kontaktu z infolinią posiadali pakiet z nielimitowanymi rozmowami na telefony komórkowe; nie złożyli reklamacji w zakresie kosztów połączenia z infolinią lub otrzymali negatywną odpowiedź.

Jak otrzymać zwrot?

Obecni klienci usług Orange i nju będą mogli wypełnić specjalny formularz dostępny przez 3 miesiące od daty jego publikacji na stronie internetowej Orange. Osoby, które nie wypełnią formularza, również otrzymają zwrot pieniędzy. Zapłacą mniej za rachunek lub dostaną doładowanie konta.

Osoby, które nie są już klientami usług Orange i nju mogą otrzymać zwrot opłat, ale będą musiały w tym celu wypełnić formularz na stronie operatora, na co będą miały 3 miesiące od publikacji przez operatora informacji o decyzji.

Zwrot opłat za diagnozę

Drugą zakwestionowaną praktyką jest pobieranie opłat za diagnozę, czy doszło do zgłaszanego w reklamacji przez konsumenta uszkodzenia w wysokości 49 zł. UOKiK zobowiązał Orange do zaprzestania pobierania ww. opłat oraz do zwrotu.

Rekompensata będzie przysługiwała klientom, którzy od 7 czerwca 2022 r. do dnia zaprzestania pobierania opłaty zapłacili za diagnozę uszkodzenia. Jeśli ponieśli ten koszt więcej niż jeden raz, otrzymają wielokrotność 49 zł.

Jak otrzymać zwrot w tym przypadku?

Należy skontaktować się z Orange poprzez czat lub bezpłatną infolinię. Zwrot opłaty klienci otrzymają na podane przez nich konto bankowe. Obecni klienci Orange, którzy nie skontaktują się z operatorem, również otrzymają rekompensatę. Orange pomniejszy ich płatności o 49 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Autor: Radca prawny Sylwia Werpachowska, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Link do strony internetowej UOKiK, gdzie zamieszczono źródła ww. artykułu, czyli: Decyzja nr DOZIK-8/2023 , Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego , Komunikat prasowy, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19928