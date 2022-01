Podatek od nieruchomości – nowe stawki od 2022 r.

Maksymalną stawkę podatku od nieruchomości określa co rok Minister Finansów. Gminy mogą zadowolić się niższym podatkiem – to ich dochód, nie państwa. Czy korzystają z takiej możliwości? Jaką stawkę podatku od nieruchomości zapłacą w 2022 r. mieszkańcy największych miast? W 2022 r. właściciele nieruchomości muszą się liczyć z ok. 4% podwyżką.

Podatek od nieruchomości – co warto wiedzieć?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyjaśnia, że obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości spoczywa na: właścicielach nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczach samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikach wieczystych gruntów, posiadaczach zależnych nieruchomości lub ich części stanowiących własność państwa lub samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości 2022 – najdroższe miasta

Które największe miasta zdecydowały się na zastosowanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości? W 2022 roku największy podatek od nieruchomości zapłacą mieszkańcy Szczecina, Bydgoszczy, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Warszawy.

Podatek od nieruchomości 2022 – najtańsze miasta

Co ciekawe, najniższy podatek od nieruchomości zapłacą mieszkańcy Zielonej Góry, gdzie stawka za mieszkanie lub dom jest niemal o połowę niższa od maksymalnej.