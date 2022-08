Podsumowanie wyników Grupy VRG S.A. za 1H2022 r.

W pierwszej połowie 2022 roku odzieżowo – jubilerska Grupa VRG wypracowała zysk netto w wysokości 36,4 mln zł (przy 2,8 mln zł zysku netto w roku 2021). Na rekordowe wyniki Grupy wpłynęły przede wszystkim wyniki sprzedaży i osiągnięte marże w drugim kwartale roku. Salony marek odzieżowych VRG notowały wzrost popytu na odzież formalną – co skutkowało znaczącą poprawą marży. Świetny drugi kwartał ma za sobą również segment jubilerski Grupy i marka W.KRUK.

Drugi kwartał 2022 roku VRG zamknęło sprzedażą na poziomie 341,8 mln zł (ponad 40 proc. wyższą niż w roku poprzednim). W okresie kwiecień – czerwiec przychody segmentu odzieżowego wzrosły o 36,9 proc. r/r, osiągając 192,1 mln zł. Przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 149,6 mln zł (wzrost o 44,4 proc. r/r). W całej pierwszej połowie roku Grupa VRG wypracowała zysk netto w wysokości 36,4 mln zł (w porównaniu z 2,8 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku ubiegłego). Marża brutto na sprzedaży za pierwsze półrocze br. wyniosła 54 proc. i była o 2,9 p.p. wyższa r/r.

Janusz Płocica, prezes zarządu VRG ocenia, że Grupa dobrze wykorzystała odradzający się po pandemii popyt oraz okres licznych uroczystości rodzinnych i biznesowych.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników wypracowanych w drugim kwartale. Można powiedzieć, że był to dla nas wzorcowy kwartał, w którym do bardzo dobrego wyniku wysoko kontrybuowały oba segmenty – odzieżowy i jubilerski. Zanotowaliśmy istotny wzrost zakupów w salonach stacjonarnych oraz rosnący poziom sprzedaży i marży we wszystkich markach. Sprzedażowo i marżowo silnie odbudowaliśmy się w segmencie fashion. Wyraźnie widać było odwilż w odzieży formalnej, stanowiącej DNA części marek naszej Grupy. Drugi kwartał świetnie wykorzystał też W.KRUK osiągając kolejne wzrosty sprzedaży – wskazuje Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.

Lipiec i sierpień pod znakiem wyprzedaży

Przełom pierwszego i drugiego półrocza upływał w Polsce pod presją silnie rosnącej inflacji i pogorszenia nastrojów konsumenckich. W lipcu przychody VRG wzrosły o 1,5 proc. r/r, W tym okresie Grupa prowadziła w sklepach (stacjonarnych i online) letnie wyprzedaże.

– Lato to czas kiedy trudno oceniać realny popyt. O jego natężeniu przekonamy się w kolejnych miesiącach. W pesymistycznym scenariuszu spodziewamy się w kolejnych okresach łagodnego spadku popytu. Chcemy wejść w nowe sezony jak najbardziej zdrowi, dlatego aktywnie wyprzedajemy zapasy posezonowe, aby uniknąć sytuacji, kiedy będziemy jednocześnie pod presją malejącego popytu i wysokich stanów magazynowych – mówi Janusz Płocica.

Aby zmniejszyć presję stokową, VRG zdecydowała się na silne przeceny. Jak podkreśla prezes, zarząd monitoruje otoczenie gospodarcze i podejmuje działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie Grupy na ewentualny scenariusz pogorszenia koniunktury.

VRG gotowe na sezon jesienno-zimowy

Po publikacji wyników za pierwsze półrocze zarząd VRG podtrzymał cele na 2022 r., którymi są utrzymanie dwucyfrowych wzrostów sprzedaży, poprawa marży brutto w oparciu o efektywną politykę rabatową, wzrost marży operacyjnej, lepsze wyniki r/r Grupy Kapitałowej oraz zachowanie bezpiecznej sytuacji płynnościowej.

Od połowy sierpnia VRG rozpoczęło wprowadzanie do oferty kolekcji jesień-zima. W segmencie odzieżowym oferta ma być kwintesencją połączenia elegancji z komfortem noszenia. Zespoły marek segmentu fashion mocno koncentrują się na właściwościach funkcjonalnych poszczególnych modeli. Ma je zapewnić wykorzystanie naturalnych włókien i tkanin (jak kaszmir, jedwab czy organiczne bawełny) oraz charakterystyczna dla produktów z portfolio VRG jakość odszycia. Z perspektywy marketingowej ważnym wydarzeniem dla VRG będą w drugiej połowie roku mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze, na które Vistula przygotuje stroje formalne Reprezentacji Polski (marka jest Oficjalnym Partnerem PZPN).

W segmencie jubilerskim W.KRUK stawia na dalszą dywersyfikację oferty i rozwój segmentu luksusowego, tak jeśli chodzi o biżuterię, jak i zegarki. W sklepach pojawią się nowe kolekcje ze złota i srebra (w tym kolekcja ambasadorska), szeroka oferta biżuterii z kamieniami szlachetnymi oraz nowa odsłona biżuterii modowej Picky Pica, kierowanej do młodszych klientów. W.KRUK zapowiada nowości w ofercie zegarków z segmentu luksusowego oraz rozwój portfolio luksusowej biżuterii takich marek jak: Bijoux Birks, Recarlo, Pasquale Bruni, Marco Bicego, Nanis czy Hulchi Belluni.

W ramach realizacji strategii omnichannel. Spółka zwiększa możliwości realizowania dostaw i zwrotów (włącznie z dostawą ekspresową) oraz rozwija funkcjonalności stron i aplikacji sprzedażowych poprzez wprowadzenie bardziej intuicyjnych i czytelnych narzędzi. Spółka pracuje także nad programowaniem własnych rozwiązań, umożliwiających interaktywne dopasowanie rozmiarów w e-sklepach marek. Kontynuowana będzie również współpraca z Zalando.

Zmiany we władzach i pierwsza od 23 lat dywidenda

W ostatnich miesiącach ukształtował się obecny skład zarządu Grupy VRG. Rada Nadzorcza zakończyła 18 lutego proces wyłaniania prezesa zarządu VRG, powołując na to stanowisko Janusza Płocicę. Rozpoczął on wykonywanie swoich obowiązków 19 kwietnia. Tym samym przez większość drugiego kwartału Spółką zarządzał zespół w składzie: Janusz Płocica w roli prezesa zarządu, Marta Fryzowska jako wiceprezeska zarządu odpowiedzialna za segment fashion oraz Michał Zimnicki, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu i CFO Spółki. W dniu 7 lipca 2022 Rada Nadzorcza VRG S.A. zdecydowała o powołaniu na funkcję wiceprezesa zarządu Grupy Łukasza Bernackiego. Nowy wiceprezes to osoba z wieloletnim doświadczeniem w branży oraz w Grupie. Przez ostatnie 2 lata pełni funkcję prezesa W.KRUK. Obecnie będzie ją łączył z zasiadaniem w zarządzie Grupy, nadzorując działalność jej segmentu jubilerskiego.

– Obecny zarząd składa się z managerów odpowiedzialnych za kluczowe dla Grupy dywizje biznesowe oraz doświadczonego CFO. Skład Zarządu odzwierciedla aktualnie w przejrzysty sposób model funkcjonowania Grupy oparty o dwa segmenty biznesowe – odzieżowy i jubilerski – komentuje Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.

Jednym z celów zarządu Grupy jest dzielenie się wypracowywanym zyskiem z akcjonariuszami. W dniu 18 maja zarząd zdecydował o przyjęciu polityki dywidendowej, a 21 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z rekomendacją zarządu podjęło uchwałę o pierwszej od 1999 roku wypłacie dywidendy w kwocie 0,17 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy została zrealizowana 29 lipca.