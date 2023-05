Pokolenie 55+ wydaje na samochody najwięcej – w porównaniu do generacji Z wybiera auta o 13 proc. droższe

12 proc. umów finansowania na platformie Automarket.pl zostało zawartych przez klientów w wieku 55 lat i wyższym.

Osoby, które ukończyły 55 rok życia, decydują się na najdroższe auta, a utrzymująca się inflacja pogłębia różnicę w cenach wybieranych aut pomiędzy nimi i najmłodszym pokoleniem.

Starsi klienci są otwarci na bardziej nowoczesne rozwiązania, takie jak automatyczne skrzynie biegów i napędy hybrydowe. Jednocześnie wybierają marki słynące z niezawodności, takie jak np. Toyota.

pl wychodzi naprzeciw potrzebom najstarszej grupy klientów, umożliwiając finansowanie auta do nawet 80 roku życia.

Według danych platformy Automarket.pl, grupą wiekową, która w 2023 roku decyduje się na najdroższe samochody, są klienci w wieku 55 lat i starsi, wybierający modele średnio o 13 proc. droższe niż generacja Z, czyli najmłodsze osoby, które nie ukończyły 25 roku życia. Decydują się również na wyżej wycenione auta niż klienci mający od 26 do 54 lat.

Srebrne Tsunami kontra Generacja Z

W większości dokumentów dotyczących polityki senioralnej osoby starsze to te, które ukończyły 60 rok życia. Według GUS w 2021 roku prawie 10 milionów Polaków należało do tej grupy wiekowej, co stanowiło około 25 proc. populacji kraju. Na rynku konsumenckim coraz więcej mówi się o zjawisku „srebrnego tsunami”, czyli o rosnącej populacji osób w wieku co najmniej 55 lat i tym, jak jej potrzeby i przyzwyczajenia redefiniują wiele biznesów. Z drugiej strony coraz ważniejszą rolę gospodarczą odgrywa pokolenie Z, czyli osoby do 25 roku życia wychowane w erze cyfryzacji i powszechnego dostępu do internetu. Społecznym i ekonomicznym wyzwaniem jest pogodzenie potrzeb obu tych grup.

– Od rozpoczęcia działalności platformy Automarket.pl w 2020 roku 12 proc. umów leasingu lub wynajmu samochodów zostało zawartych przez osoby w wieku 55 lat i wyższym. Tym, co obecnie wyróżnia tę grupę, jest znacznie większe zainteresowanie droższymi samochodami, a długotrwała inflacja zdaje się pogłębiać tę różnicę. W tym roku klienci, którzy mają 55 lat i więcej, wybierali auta droższe o średnio 13 proc. niż pokolenie Z. Przewidujemy, że ze względu na brak zobowiązań w postaci kredytu hipotecznego, brak dzieci na utrzymaniu, a przede wszystkim akumulację kapitału w poprzednich dekadach, pozycja najstarszej grupy na rynku konsumenckim będzie w najbliższych latach jeszcze mocniejsza – mówi Tomasz Otto, Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu PKO Leasing odpowiedzialny za rozwój platformy Automarket.pl

Doświadczeni kierowcy chętnie wybierają hybrydy, automaty i… Toyoty

Najpopularniejsze marki wśród klientów 55+, którzy skorzystali z finansowania auta na Automarket.pl, to Hyundai, Toyota i Opel, stanowiące odpowiednio 17 proc., 14 proc. i 13 proc. ich wyborów od początku działalności platformy. Młodzi kierowcy prawie dwa razy częściej wybierali Ople (24 proc.), ale zdecydowanie rzadziej Toyoty, na które zdecydowało się tylko 3 proc. z nich. Odwrotnie jest z Fordami – auta tej marki sfinansował co 10. przedstawiciel pokolenia Z i tylko 2 proc. osób mających 55 lat i więcej.

– Różnice w preferencjach naszych najstarszych i najmłodszych klientów dotyczą także najchętniej wybieranych modeli oraz konfiguracji samochodów. Starsi konsumenci znacznie częściej decydują się na napęd hybrydowy, który wybierało 7 proc. z nich. Dla porównania, taki rodzaj napędu wybrało tylko 2 proc. klientów do 25 roku życia. Doświadczeni kierowcy chętniej decydują się także na auta z automatyczną skrzynią biegów. Może to też świadczyć o większej zamożności tej grupy, ponieważ bardziej zaawansowane rozwiązania zazwyczaj podnoszą cenę samochodu – wskazuje Tomasz Otto.

Większy komfort, względy bezpieczeństwa czy podwyższona konstrukcja, dzięki której wygodniej wsiada się do auta – to tylko niektóre z zalet samochodów typu SUV, które mogą docenić osoby starsze. Dane z platformy Automarket.pl potwierdzają, że klienci w wieku 55+ najchętniej ze wszystkich przedziałów wiekowych decydują się na takie pojazdy, ponieważ wybrało je aż 32 proc. tej grupy klientów. Młodzi kierowcy sięgają po nie rzadziej, ponieważ SUV-a wybrało tylko 10 proc. z nich. Preferencje dotyczące charakterystyki auta to niejedyny kluczowy aspekt przy wyborze odpowiedniej oferty. Ważne jest również odpowiednie finansowanie, najlepiej takie, które w obliczu rosnących cen naprawy pojazdów zabezpieczy dostęp do sprawdzonego serwisu w cenie miesięcznej raty.

Finansowanie zakupu samochodu nawet do „osiemdziesiątki”

Grupa osób w wieku 55+ oraz zawężona – 65+, czyli w wieku poprodukcyjnym, z roku na rok jest coraz liczniejsza. Odpowiedź na jej motoryzacyjne potrzeby będzie w najbliższych latach stanowiło wyzwanie, przed którym stanie cała gospodarka. Odpowiednie przygotowanie produktów finansowych może natomiast okazać się kluczowe dla realizacji tych potrzeb, także w zakresie sprzedaży i finansowania samochodów.

– Zdajemy sobie sprawę, że procesy demograficzne podążają w tym kierunku, że osób w „srebrnym wieku”, nie tylko wśród naszych klientów, będzie z czasem coraz więcej. Społeczeństwo się starzeje, więc staramy się dostosować naszą ofertę finansowania do potrzeb tej rosnącej grupy. W związku z tym przychód w postaci emerytury traktujemy w dokładnie taki sam sposób jak dochody z umowy o pracę – informuje Tomasz Otto i dodaje: najstarszy kierowca, który wybrał finansowanie na platformie Automarket.pl, w wieku 77 lat zdecydował się na 36-miesięczny leasing Hyundaia i20. W pełni skorzystał więc z preferencyjnego limitu wieku na zakończenie umowy finansowania pojazdu, wynoszącego obecnie aż 80 lat.