Polska firma IT.integro wyróżniona nagrodą MADE IN POLAND 2022

Polskie przedsiębiorstwa po raz kolejny zostały nagrodzone za zaangażowanie w rozwój i kształtowanie obrazu polskiej gospodarki. Podczas III edycji kongresu Made in Poland w Berlinie technologiczna firma IT.integro otrzymała nagrodę MADE IN POLAND 2022. Dowiedz się, co działo się podczas kongresu Made in Poland, czym zajmuje się IT.integro i dlaczego branża IT jest tak ważna w rozwoju biznesu!

Kongres Made in Poland 2022

8-9 czerwca 2022 roku odbyła się III edycja Kongresu Made in Poland – wydarzenia zrzeszającego polskich dystrybutorów, producentów i eksporterów, dyplomatów, a także ekspertów z instytucji handlowych i gospodarczych. Wydarzenie jest organizowane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości w celu stworzenia przestrzeni do nawiązywania współpracy, edukacji i wymiany wiedzy w przestrzeni międzynarodowej.

Kongres był dla nas okazją nie tylko do odebrania nagrody, ale również zaangażowania w istotne dyskusje. Eksperci zaproszeni do dyskusji panelowych wypowiadali się w kilku sekcjach tematycznych:

Droga do sukcesu – Made in Poland

Rozwój polskich innowacji

Przyszłość (w) OZE

Światowe inwestycje Europy

Piotr Śledź, założyciel i prezes IT.integro, wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym rozwojowi polskich innowacji, gdzie wypowiadał się w obszarze zastosowania rozwiązań naukowych przy innowacyjnych projektach przedsiębiorstw.

„Obecnie innowacje świetnie się sprzedają, zapotrzebowanie na nie jest stale rosnące – w Polsce i za granicą. Uczelnie niestety nie nadążają z dostarczaniem absolwentów kierunków technicznych na rynek pracy. Zadaniem biznesu jest wspieranie uczelni, aby poszerzać grono nauczycieli akademickich. Ich brak często wynika z warunków płacowych. Przedsiębiorstwa powinny wziąć część odpowiedzialności za kreowanie młodych kadr. W IT.integro ściśle współpracujemy z polskimi uczelniami w celu pozyskiwania najlepszych kandydatów do pracy. Wiąże się to oczywiście z uczestnictwem w życiu uczelnianym, wystąpieniami naszych specjalistów na uczelniach, wprowadzaniem tam wiedzy praktycznej oraz współpracy w ramach tworzenia programów studiów” – mówił Piotr Śledź, Prezes Zarządu IT.integro.

Poznaj IT.integro

Historia IT.integro na polskim rynku technologicznym sięga 1991 roku. W ciągu ponad 30 lat zmieniło się nie tylko otoczenie firmy, ale również jej struktura. Obecnie firma zatrudnia ponad 200 osób w pięciu oddziałach w Polsce – w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Mimo wielu rewolucji w rozwoju firmy jedno się nie zmieniło – misją IT.integro zawsze było wspieranie przedsiębiorców poprzez dostarczanie im możliwości rozwoju zapewnianych przez systemy informatyczne do zarządzania zasobami w organizacji.

Dzięki wieloletniej pracy IT.integro osiągnęło status kluczowego Partnera Microsoft Dynamics 365 w Polsce. Wdraża nowoczesny system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz własne aplikacje biznesowe w przedsiębiorstwach działających w ponad 60 krajach z całego świata.

IT.integro działa na rzecz polskich przedsiębiorców

Od lat IT.integro regularnie angażowało się w inicjatywy na rzecz edukacji biznesu w obszarze nowoczesnych technologii dla biznesu. Od 2016 roku eksperci firmy regularnie prowadzili otwarte konferencje dla przedsiębiorców pod szyldem Dynamics Business Forum, gdzie przekazywali wiedzę na temat cyfrowej transformacji biznesu i jej narzędzi. Brali udział również w wirtualnych konferencjach BUSINESSmeetup, które były odpowiedzią na problemy przedsiębiorców po wybuchu pandemii COVID-19. Obecnie IT.integro jest zaangażowane w projekt Technologia w Biznesie. Portal TechnologiawBiznesie.pl jest w pełni poświęcony współczesnym trendom technologicznym i zmianom w nowoczesnym biznesie. Liderzy polskich przedsiębiorstw mogą czerpać z niego wiedzę również na temat systemów ERP – poprzez cykl rozmów z ekspertami Rozmowy o IT. Zapraszamy po więcej wiedzy na TechnologiawBiznesie.pl