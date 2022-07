Robert Koński wiceprezesem FIGENE Capital

Grupa energetyczna FIGENE Capital wzmacnia swoje struktury operacyjne. W dniu 5 lipca 2022 r. do Zarządu Spółki dołączył Robert Koński, obejmując stanowisko wiceprezesa Zarządu. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym i posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe zdobywane w różnych branżach. Będzie wspierał realizację strategicznych celów Spółki, w tym przejście na rynek główny GPW.

Do kluczowych zadań nowego wiceprezesa będzie należało wsparcie realizacji celów rozwojowych Spółki: dalsza rozbudowa portfela Grupy oraz przygotowanie do przejścia Spółki na główny parkiet GPW.

Robert Koński to doświadczony manager specjalizujący się w consultingu biznesowym i doradztwie strategicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych sprawując nadzór nad projektami infrastrukturalnymi, działaniami restrukturyzacyjnymi oraz rozwojem usług finansowych. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Mabion S.A. spółki notowanej na GPW oraz zasiada w Radzie Nadzorczej Platige Image S.A. notowanej na New Connect.

– Ambitne cele i dynamiczny rozwój FIGENE Capital wymagają skutecznego zarządzania przez najlepszych profesjonalistów. Czas, który Robert Koński spędził w Radzie Nadzorczej FIGENE Capital, utwierdził nas w przekonaniu, że jest to profesjonalista z bogatą wiedzą i szerokimi kompetencjami. Mając to na uwadze, zaproponowaliśmy Robertowi nowe wyzwanie – zwiększenie zaangażowania w nasze działania operacyjne. Jestem pewien, że przyniesie to Spółce wymierne korzyści – komentuje Janusz Petrykowski, prezes Zarządu FIGENE Capital S.A.

– Dokładnie znam sytuację FIGENE i chciałbym ją efektywnie wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem. Wiem, jakie stoją przed nią wyzwania, ale przede wszystkim, jakie jawią się szanse. Bez wahania przyjąłem propozycję wejścia do Zarządu Spółki. Cele, które sobie postawiliśmy na najbliższe lata są ambitne, ale osiągalne – mówi Robert Koński, wiceprezes Zarządu FIGENE Capital S.A. – Grupa FIGENE stale się rozwija w ramach przyjętego modelu biznesowego, dlatego wierzę, że podejmowane przez nas starania przyniosą oczekiwane efekty. – dodaje Robert Koński.

Skład Zarządu FIGENE Capital:

Janusz Petrykowski – Prezes Zarządu

Radosław Gronet – Wiceprezes Zarządu

Robert Koński – Wiceprezes Zarządu

Michał Kurek – Członek Zarządu

Robert Koński – bio

Ekspert specjalizujący się w consultingu i doradztwie strategicznym dla spółek publicznych i prywatnych. Posiada wieloletnie doświadczenie, które zdobywał na stanowiskach kierowniczych sprawując nadzór nad inwestycjami w branży energetycznej i projektami infrastrukturalnymi, rozwojem usług finansowych oraz działaniami restrukturyzacyjnymi. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Mabion S.A. notowanej na GPW oraz zasiada w Radzie Nadzorczej Platige Image S.A. notowanej na New Connect.

W latach 2020-2022 Prezes Zarządu i Wspólnik w firmie konsultingowej Five Rand Sp. z o.o. W latach 2013-2020 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Rathdowney Resources Ltd., kanadyjskiej spółki poszukiwawczej pracującej nad koncepcją budowy kopalni rud cynku i ołowiu w południowo-zachodniej Polsce. W latach 2012 – 2014 pełnił funkcję Doradcy Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W latach 2008-2012 związany z Kulczyk Holding S.A., początkowo jako Członek Zarządu, Chief Operating Officer Kulczyk Holding S.A., a od lipca 2010 jako Doradca Zarządu. W latach 2004-2006 związany z Euronet Worldwide, Inc., najpierw jako Dyrektor Krajowy, następnie Dyrektor Regionalny. Wcześniej zajmował stanowisko partnera Horton International (globalna firma executive search), konsultanta w Egon Zehnder International, pracował również jako Fixed Income Manager w IB Austria Securities S.A.

W latach 1990-1995 jako doradca Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) pracował przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych. Był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA), Uniwersytetu Harvardaoraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych.