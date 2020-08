Polska gospodarka zmniejszyła się realnie o 8,2% r/r. Michał Sadecki (PGS): byliśmy przygotowani na takie okoliczności

GUS opublikował szacunki dotyczące produktu krajowego brutto na drugi kwartał 2020 roku. Nasza gospodarka zmniejszyła się realnie o 8,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Jednocześnie ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu spadły o 3% w stosunku rocznym. – Od czasu ogłoszenia epidemii, byliśmy przygotowani na takie okoliczności – komentuje załamanie gospodarcze Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów.

Zakładany spadek PKB o 8,2% może się okazać największym kryzysem dla polskiej gospodarki w ostatnich 25 latach. Szacunki analityków GUS-u są jednak obniżone w stosunku do przewidywań części ekonomistów (które wahały się od 8,9 do ponad 10 % PKB).

– Spadek produktu krajowego oznacza mniejszą konsumpcję, która może odbić się częściowo na branży spożywczej. Od czasu ogłoszenia epidemii, byliśmy przygotowani na takie okoliczności. Myślę, że właśnie teraz najbardziej sprawdzi się nasza strategia inwestowania w rozwój marek własnych. – komentuje dane GUS-u Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów.

Mimo dużych spadków polska gospodarka radzi sobie relatywnie dobrze. W Europie jedynie Finlandia i Litwa donoszą o mniejszych spadkach w drugim kwartale 2020 r., natomiast PKB strefy Euro zaliczyło spadek o przeszło 12% r/r.

– Najbliższe miesiące okażą się niezwykle istotne dla losów naszej gospodarki. Zakończenie programów pomocowych, może doprowadzić do dalszego jej zachwiania i głębszej recesji. Dla branży spożywczej oznaczać to będzie jeszcze ostrzejszą walkę o klienta i niższe marże. Naszym zadaniem jest takie wsparcie partnerów, by jak najmniej dotkliwie przeszli załamanie gospodarki – dodaje prezes PGS.