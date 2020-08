Pozytywne dane z europejskiego przemysłu

W tym tygodniu ukazały się ważne europejskie dane makroekonomiczne. Potwierdziły one, że przemysł europejski wraca do normy. W strefie euro produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 9,1% m/m. W Niemczech odnotowano wzrost w zestawieniu miesięcznym o 8,9%. Wskaźniki wyprzedzające można także uznać za optymistyczne, gdyż oprócz indeksu PMI w sektorze produkcyjnym rosną również zamówienia przemysłowe. We wspomnianych już Niemczech wzrosły one o ponad jedną czwartą. Produkcja przemysłowa w strefie euro jest nadal o 12,3% niższa w zestawieniu r/r, co oznacza, że powrót do wyników sprzed pandemii zajmie trochę czasu. Coraz większe oczekiwania co do przyszłego rozwoju sytuacji w Niemczech wpłyną także na gospodarkę europejską, a więc również i polską. Na przykład niemiecki indeks nastrojów gospodarczych ZEW wzrósł w sierpniu z 59,3 do 71,5 pkt. Większy optymizm niemieckich firm powinien więc wspierać działalność gospodarczą nie tylko w

Niemczech, ale także za granicą, w tym w Polsce.

Złoty nadal czeka na istotny impuls makroekonomiczny. Jeszcze w tym tygodniu zmienność polskiej waluty wobec euro była relatywnie niska, a w piątek rano kurs złotego oscylował na poziomie 4,39 PLN/EUR. Kurs eurodolara również w tym tygodniu nie uległ większym zmianom i pod koniec tygodnia osiągnął wartość 1,180 USD/EUR.

