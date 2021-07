Polska Wschodnia. Marcin Krupanek, JLL: Ten rynek właśnie się rozkręca

Wschodni region Polski wzbudza coraz większe zainteresowanie deweloperów i najemców. Rzeszów czy Lublin przyciągają zarówno firmy z branży logistycznej, jak i produkcyjnej. Wpływ na wzrost zainteresowania bez wątpienia ma rozwój e-commerce – mówi Marcin Krupanek, Consultant, JLL.

– Skąd wśród inwestorów rosnące zainteresowanie Polską Wschodnią?

Marcin Krupanek, Consultant: Zawdzięczamy to między innymi ogólnemu rozwojowi e-commerce. Jak podaje PwC, tylko w 2020 roku Polacy dokonali zakupów online na ponad 15 mld EUR, co oznacza wzrost o 31,4 proc. w stosunku do roku 2019. Dodatkowo, według prognoz PwC wartość polskiego rynku e-commerce, która wyniosła ok. 100 mld zł w 2020 roku, wzrośnie do 162 mld już w 2026 roku.

Nie powinno więc dziwić, że firmy szukają miejsc dla swoich biznesów na rozrastającym się rynku. Polska Wschodnia ma bardzo wiele do zaoferowania, dlatego też region ten coraz baczniej obserwują różne branże, które upatrują w nim korzyści dla swojej działalności.

O jakich korzyściach możemy mówić w kontekście Polski Wschodniej?

Region ten jest szczególnie interesujący dla firm planujących nowe inwestycje ze względu na najwyższe w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej dopuszczalne progi regionalnej pomocy publicznej, które w przypadku dużych przedsiębiorstw sięgają nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo katalog dostępnych instrumentów wsparcia jest bardzo atrakcyjny. Firmy lokujące swoją działalność lub zwiększające obecność w Polsce Wschodniej mogą bowiem liczyć na dwa typu instrumentów wsparcia: zwolnienie z podatku dochodowego CIT w Polskiej Strefie Inwestycyjnej oraz bezzwrotne granty z budżetu państwa z tytułu inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy oraz szkolenia pracowników. Co istotne progi wejścia w ramach obu programów wsparcia są znacząco niższe niż w innych częściach kraju.

Ponadto, wysokość oferowanych korzyści i horyzont czasowy w jakim można z nich skorzystać jest dłuższy niż w pozostałych województwach. I tak, zwolnienie z podatku dochodowego CIT można wykorzystać w okresie 15 lat (gdzie indziej to 10-12 lat). Wysokość grantu inwestycyjnego w PW może sięgać nawet 15 proc. kosztów kwalifikowanych, podczas gdy w pozostałej części kraju nie przekracza 5 proc.

Z dodatkowych czynników wymienić należy oczywiście infrastrukturę drogową, czyli autostradę A4 przebiegającą przez Polskę od granicy z Niemcami aż do granicy z Ukrainą czy drogę ekspresową S19, która docelowo pobiegnie z północy na południe przez niemal całą Polskę Wschodnią i połączy Białoruś ze Słowacją.

Polski odcinek trasy Via Carpatia jest kluczową inwestycją w tym regionie. Droga, poza naszym krajem, przebiega przez: Litwę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Docelowo nowa droga połączy polskie i litewskie porty wzdłuż wybrzeża Bałtyku z terminalami na wybrzeżach Morza Czarnego, Egejskiego oraz Adriatyku.

Korzystne połączenia drogowe są niezwykle istotne i często determinują decyzje inwestorów, a także mają znaczny wpływ na wybór przez najemcę danej oferty. Niskie koszty transportu i możliwie sprawna komunikacja między punktami docelowymi są zawsze wysoko na liście priorytetów firm.

Ale infrastruktura to nie wszystko?

Zdecydowanie nie, Rzeszów na przykład posiada duże i prężnie działające zaplecze uniwersyteckie. Obserwujemy tam bardzo dużą chęć współpracy między firmami działającymi już na rzeszowskim rynku i absolwentami tamtejszych uczelni.

Myślę, że siła robocza to jeden z powodów, dla których wiele firm w tym regionie szuka lokalizacji dla swojego biznesu. Obok istotności wymienionych wcześniejszych czynników to właśnie skompletowanie zespołu i znalezienie pracowników stanowi w wielu regionach coraz większy problem. Polska Wschodnia w tej kwestii przemawia na plus dla pracodawców i daje możliwości, o jakie trudno w innych częściach kraju.

Co jeszcze sprawia, że Polska Wschodnia zyskuje na popularności na mapie magazynowej?

Aspektem, który może przyciągać inwestorów, a na który warto zwrócić uwagę w kontekście rynku wschodniego jest Dolina Lotnicza. Zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm z branży lotniczej, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.

Myślę, że połączenie wszystkich tych czynników sprawia, że regiony wschodnie mają szanse na ciągły rozwój i jednocześnie stają się niezwykle atrakcyjnymi punktami na magazynowej mapie Polski dla wielu biznesów poszukujących nowych, dogodnych lokalizacji.

Jak zatem wygląda baza magazynowa?

W Rzeszowie na chwilę obecną obserwujemy niedobór powierzchni istniejącej. To, co już powstało jest w zasadzie w pełni wynajęte. Jednak powstają, jak również są planowane obiekty, które mogą być dostępne na przełomie 2021 i 2022 roku. Na przykład w sąsiedztwie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz tzw. Doliny Lotniczej powstają kolejne inwestycje m.in Panattoni czy LCUBE.

Jakie lokalizacje dodatkowo interesują inwestorów?

Popularną w tym regionie lokalizacją jest na przykład Dworzysko. Znajduje się niedaleko Rzeszowa, w bliskiej odległości od dwóch dużych węzłów komunikacyjnych: skrzyżowania drogi krajowej numer 94 i drogi ekspresowej S19. Mamy tam również w odległości około 10 km Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.

Nieco dalej od Rzeszowa, ale nadal świetnie usytuowane są też dwie inne lokalizacje. Pierwsza z nich to Sokołów Małopolski. Jest on bardzo dobrze skomunikowany z autostradą A4 poprzez gotowy fragment S19. Dzięki temu do Krakowa można dojechać już w godzinę czterdzieści a do granicy z Ukrainą w godzinę. Już w przyszłym roku Sokołów będzie połączony drogą ekspresową z Lublinem, co pozwoli dojechać do Warszawy w 3 godziny.

Kolejną doskonałą lokalizacją jest Sędziszów Małopolski. Dojazd do Rzeszowa zajmuje stamtąd około 25 minut. Poprzez autostradę A4 miejscowość ta jest bardzo dobrze połączona zarówno z Krakowem, Górnym Śląskiem, jak i Ukrainą. Po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S19 będzie dogodnie połączona także z Lublinem i Warszawą. W Sędziszowie już powstają pierwsze niewielkie obiekty przemysłowo-usługowe.

Moim zdaniem potencjał dla rynku magazynowego w Polsce Wschodniej jest bardzo duży. Możemy być pewni, że w niedługim czasie zasoby powierzchni magazynowej w tym regionie znacznie wzrosną, a najemcy szukający dobrze zlokalizowanego obiektu będą mieli w czym wybierać.