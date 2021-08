Polska zakończyła Igrzyska na 17. miejscu, ale spada na 30., gdy uwzględnimy czynnik ekonomiczny

Polska zakończyła Igrzyska na 17. miejscu w kwalifikacji medalowej. Gdy jednak zważymy liczbę medali względem czynników ekonomicznych, Polska spada dopiero na 30. miejsce. Najlepsze w tej kwalifikacji, podobnie jak w generalnej, są Chiny i Rosja. Z czołówki wypadają USA i Wielka Brytania.

Polska zdobyła na Igrzyskach 14 medali, co dało jej 17. miejsce w kwalifikacji medalowej. Gdy jednak uwzględnimy poza liczbą medali także zamożność danego kraju w postaci PKB na głowę mieszkańca, Polska spada na 30. miejsce. Okazuje się, że nasz sport olimpijski nie jest tak efektywny, jak ten uprawiany w innych krajach – szczególnie tych mniejszych i mniej rozwiniętych.

Liczba „realnych” medali (Medale na średni PKB per capita) (Liczba mediali x (Średnie światowe PKB per capita – 10925,7/PKB per capita państwa) PKB per capita w dolarach amerykańskich w 2020 r. % średniego światowego PKB per capita Liczba medali olimpijskich (2012 r.) Medale ekonomiczne Chiny 10500,4 96,1% 88 92 Federacja Rosyjska /RKO 10126,7 92,7% 71 77 Kenia 1838,2 16,8% 10 59 Ukraina 3726,9 34,1% 19 56 Uganda 817,0 7,5% 4 53 Etiopia 936,3 8,6% 4 47 Indie 1900,7 17,4% 7 40 Brazylia 6796,8 62,2% 21 34 Iran 2282,6 20,9% 7 34 Uzbekistan 1685,8 15,4% 5 32 Kirgistan 1173,6 10,7% 3 28 Wenezuela 1690,65 15,5% 4 26 Jamajka 4664,5 42,7% 9 21 Gruzja 4278,9 39,2% 8 20 Stany Zjednoczone 63543,6 581,6% 113 19 Egipt 3547,9 32,5% 6 18 Azerbejdżan 4214,3 38,6% 7 18 Kuba 9099,7 83,3% 15 18 Zjednoczone Królestwo 40284,6 368,7% 65 18 Turcja 8538,2 78,1% 13 17 Japonia 40113,1 367,1% 58 16 Indonezja 3869,6 35,4% 5 14 Włochy 31676,2 289,9% 40 14 Węgry 15899,1 145,5% 20 14 Filipiny 3298,8 30,2% 4 13 Burkina Faso 830,9 7,6% 1 13 Serbia 7666,2 70,2% 9 13 Białoruś 6411,2 58,7% 7 12 Mongolia 4007,3 36,7% 4 11 Nigeria 2097,1 19,2% 2 10 Kolumbia 5332,8 48,8% 5 10 Armenia 4267,5 39,1% 4 10 Polska 15656,2 143,3% 14 10 Australia 51812,2 474,2% 46 10 Kazachstan 9055,7 82,9% 8 10 Francja 38625,1 353,5% 33 9 Niemcy 45723,6 418,5% 37 9 Holandia 52304,1 478,7% 36 8 Dominikana 7268,2 66,5% 5 8 Korea Południowa 31489,1 288,2% 20 7 Hiszpania 27057,2 247,6% 17 7 Tunezja 3319,8 30,4% 2 7 Bułgaria 9975,8 91,3% 6 7 Republika Południowej Afryki 5090,7 46,6% 3 6 Chorwacja 13828,5 126,6% 8 6 Kanada 43241,6 395,8% 24 6 Ekwador 5600,4 51,3% 3 6 Czechy 22762,2 208,3% 11 5 Meksyk 8346,7 76,4% 4 5 Nowa Zelandia 41791,8 382,5% 20 5 Jordania 4282,8 39,2% 2 5 Kosowo 4287,2 39,2% 2 5 Taiwan 26910,23 246,3% 12 5 Wybrzeże Kości Słoniowej 2325,7 21,3% 1 5 Ghana 2328,5 21,3% 1 5 Fiji 4881,5 44,7% 2 4 Argentyna 8441,9 77,3% 3 4 Maroko 3009,2 27,5% 1 4 Rumunia 12896,1 118,0% 4 3 Tajlandia 7189,0 65,8% 2 3 Namibia 4211,1 38,5% 1 3 Grecja 17676,2 161,8% 4 2 Mołdawia 4551,1 41,7% 1 2 Słowacja 19156,9 175,3% 4 2 Słowenia 25179,7 230,5% 5 2 Malezja 10401,8 95,2% 2 2 Dania 60908,8 557,5% 11 2 Portugalia 22439,9 205,4% 4 2 Szwecja 51925,7 475,3% 9 2 Macedonia Północna 5888,0 53,9% 1 2 Belgia 44594,4 408,2% 7 2 Szwajcaria 86601,6 792,6% 13 2 Botswana 6711,0 61,4% 1 2 Austria 48105,4 440,3% 7 2 Turkmenistan 7612,0 69,7% 1 1 Hongkong SRA, Chiny 46323,9 424,0% 6 1 Norwegia 67294,5 615,9% 8 1 Łotwa 17620,0 161,3% 2 1 Grenada 9680,2 88,6% 1 1 Izrael 43610,5 399,2% 4 1 Estonia 23312,3 213,4% 2 1 Bahamy 28607,9 261,8% 2 1 San Marino 47731,2 436,9% 3 1 Katar 50805,5 465,0% 3 1 Litwa 19997,6 183,0% 1 1 Arabia Saudyjska 20110,3 184,1% 1 1 Irlandia 83812,8 767,1% 4 1 Bahrajn 23443,4 214,6% 1 0 Finlandia 49041,3 448,9% 2 0 Portoryko 32290,9 295,5% 1 0 Kuwejt 32373,3 296,3% 1 0 Bermudy 117098,4 1071,8% 1 0 Syria brak danych brak danych 1 0 Korea Północna brak danych brak danych 0 Jemen brak danych brak danych 0 Afganistan 508,8 4,7% 0 Albania 5215,3 47,7% 0 Algieria 3310,4 30,3% 0 Samoa Amerykańskie 11534,6 105,6% 0 Andora 40897,3 374,3% 0 Angola 1895,8 17,4% 0 Antigua i Barbuda 14450,0 132,3% 0 Bangladesz 1968,8 18,0% 0 Barbados 15191,2 139,0% 0 Belize 4435,6 40,6% 0 Benin 1291,0 11,8% 0 Bhutan 3122,4 28,6% 0 Boliwia 3143,0 28,8% 0 Bośnia i Hercegowina 6031,6 55,2% 0 Brunei Darussalam 27466,3 251,4% 0 Burundi 274,0 2,5% 0 Wyspy Zielonego Przylądka 3064,3 28,0% 0 Kambodża 1512,7 13,8% 0 Kamerun 1499,4 13,7% 0 Kajmany 91392,6 836,5% 0 Republika Środkowoafrykańska 476,9 4,4% 0 Czad 614,5 5,6% 0 Chile 13231,7 121,1% 0 Komory 1402,6 12,8% 0 Demokratyczna Republika Konga 556,8 5,1% 0 Kongo 1972,5 18,1% 0 Kostaryka 12076,8 110,5% 0 Curacao 19701,3 180,3% 0 Cypr 26623,8 243,7% 0 Dżibuti 3425,5 31,4% 0 Dominika 6526,8 59,7% 0 Salwador 3798,6 34,8% 0 Gwinea Równikowa 7143,2 65,4% 0 Eswatini 3415,5 31,3% 0 Wyspy Owcze 64225,3 587,8% 0 Gabon 7005,9 64,1% 0 Gambia 787,0 7,2% 0 Guam 37723,8 345,3% 0 Gwatemala 4603,3 42,1% 0 Gwinea 1194,0 10,9% 0 Gwinea Bissau 727,5 6,7% 0 Gujana 6955,9 63,7% 0 Haiti 1176,8 10,8% 0 Honduras 2405,7 22,0% 0 Islandia 59260,9 542,4% 0 Irak 4157,5 38,1% 0 Kiribati 1670,8 15,3% 0 Laos 2630,2 24,1% 0 Liban 4891,0 44,8% 0 Lesotho 861,0 7,9% 0 Liberia 583,3 5,3% 0 Libia 3699,2 33,9% 0 Luksemburg 115873,6 1060,6% 0 Madagaskar 495,5 4,5% 0 Malawi 625,3 5,7% 0 Malediwy 7455,9 68,2% 0 Mali 858,9 7,9% 0 Malta 27884,6 255,2% 0 Wyspy Marshalla 4073,1 37,3% 0 Mauretania 1672,9 15,3% 0 Mauritius 8622,7 78,9% 0 Mikronezja 3585,4 32,8% 0 Monako 190512,7 1743,7% 0 Czarnogóra 7686,1 70,3% 0 Mozambik 448,6 4,1% 0 Mjanma 1400,2 12,8% 0 Nauru 10983,2 100,5% 0 Nepal 1155,1 10,6% 0 Nikaragua 1905,3 17,4% 0 Niger 565,1 5,2% 0 Mariany Północne 20659,6 189,1% 0 Oman 15343,0 140,4% 0 Pakistan 1193,7 10,9% 0 Palau 14907,8 136,4% 0 Panama 12269,0 112,3% 0 Papua-Nowa Gwinea 2636,8 24,1% 0 Paragwaj 4949,7 45,3% 0 Peru 6126,9 56,1% 0 Rwanda 797,9 7,3% 0 Samoa 4067,5 37,2% 0 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 2157,8 19,7% 0 Senegal 1487,8 13,6% 0 Seszele 11425,1 104,6% 0 Sierra Leone 484,5 4,4% 0 Singapur 59797,8 547,3% 0 Wyspy Salomona 2258,4 20,7% 0 Somalia 309,4 2,8% 0 Sri Lanka 3682,0 33,7% 0 Saint Kitts i Nevis 17435,9 159,6% 0 Saint Lucia 9276,1 84,9% 0 Saint Vincent i Grenadyny 7297,9 66,8% 0 Sudan 595,5 5,5% 0 Surinam 6491,1 59,4% 0 Tadżykistan 859,1 7,9% 0 Tanzania 1076,5 9,9% 0 Timor Wschodni 1381,2 12,6% 0 Togo 915,0 8,4% 0 Tonga 4903,0 44,9% 0 Trynidad i Tobago 15384,0 140,8% 0 Turks i Caicos 23879,9 218,6% 0 Tuvalu 4143,1 37,9% 0 Zjednoczone Emiraty Arabskie 43103,3 394,5% 0 Urugwaj 15438,4 141,3% 0 Vanuatu 2783,0 25,5% 0 Wietnam 2785,7 25,5% 0 Zachodni Brzeg i Gaza 3239,7 29,7% 0 Zambia 1050,9 9,6% 0 Zimbabwe 1128,2 10,3% 0

Dokonaliśmy modyfikacji tabeli medalowej w ten sposób, że liczbę medali otrzymaną na Igrzyskach w Tokio (chodzi o sumę medali bez rozróżniania na ich kolor) przez poszczególne kraje dzielimy przez współczynnik, który stanowi stosunek PKB na głowę mieszkańca do średniej wartości PKB na głowę mieszkańca dla wszystkich krajów (jest to 10 925,7 dolara za 2020 rok). Wzięliśmy pod uwagę PKB na głowę mieszkańca w dolarach w cenach bieżących za 2020 rok podawane przez Bank Światowy. W nielicznych przypadkach uwzględniliśmy dane za 2019, jeśli nie było nowszych. W przypadku Tajwanu korzystaliśmy z danych lokalnego urzędu statystycznego, a Wenezueli z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W zestawieniu nie uwzględniliśmy Syrii, która zdobyła medal, ale nie ma dla niej wiarygodnych danych porównawczych.

Jak to działa w praktyce? W przypadku Polski PKB na głowę mieszkańca wyniósł 15 656,2 dolarów, czyli 143 proc. średniej światowej. Oznacza to, że wygrane przez polskich sportowców w Tokio 14 medali dzielimy przez 143 proc., otrzymując po zaokrągleniu 10 medali. W ten sposób sprowadzamy wyniki osiągnięte przez kraje o różnej zamożności do wspólnego mianownika. W przypadku USA, którego PKB na głowę mieszkańca stanowi 582 proc. średniej, liczba medali spada z 113 do 19. A USA spadają z pierwszego miejsca w kwalifikacji medalowej na 15 miejsce. To samo dotyczy Wielkiej Brytanii, która spada z 4. miejsca ogólnego rankingu na 16. Miejsca na podium naszego rankingu zajmują natomiast kraje o niższym PKB na mieszkańca, a istotnym sukcesie sportowym. Prowadzą Chiny i Rosja (występująca pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego). Kolejne miejsca zajmują kraje Afrykańskie takie jak Kenia, Uganda czy Etiopia, które zdobywają znacznie więcej medali wobec swojej pozycji ekonomicznej. Jest wśród tych krajów także Ukraina, która zdobyła więcej medali niż Polska, a jej PKB na głowę mieszkańca wynosi 38 proc. światowej średniej. Można stwierdzić, że te kraje bardziej efektywnie wykorzystują swoje sportowe talenty oraz mniejsze pieniądze na rozwój sportu. Oczywiście jest to stwierdzenie ogólne, które nie uwzględnia faktu, jak wielu sportowców z danego kraju trenuje i przygotowuje się do startów poza jego granicami.

Nasza zmodyfikowana tabela medalowa pozwala spojrzeć na sukces we współczesnym sporcie z trochę innej perspektywy. Choć czynniki ekonomiczne odgrywają w sporcie coraz istotniejszą rolę, wraz z jego większą profesjonalizacją i komercjalizacją, to może okazuje się, że pieniądze to nie wszystko. Liczy się jeszcze to, jak efektywnie są wydawane.

Paweł Majtkowski, analityk eToro na polskim rynku