Długoterminowa prognoza cen ropy naftowej. Słabnąca pozycja OPEC+

Ceny ropy docelowo na poziomie 85 dol/bbl, ale konsumenci nie odczują spadku cen na stacjach paliw jeszcze przez kilka miesięcy.

Podczas gdy kilka miesięcy temu globalna gospodarka obawiała się cen ropy na poziomie 100 USD za baryłkę (bbl), obecnie są one zbliżone do 80 USD za baryłkę, zgodnie z prognozami Allianz Trade.

Rzeczywiście, rozczarowujące publikacje danych z Chin i Europy zwiększyły obawy o popyt. W tym kontekście oczekujemy, że OPEC+ przedłuży istniejące cięcia.

Allianz Trade podtrzymuje jednak wcześniejsze prognozy, zgodnie z którymi zacieśnianie podaży powinno doprowadzić do średniego poziomu 85 USD za baryłkę w 2024 r., a następnie do 83 USD za baryłkę w 2025 r. Wreszcie, ponieważ moce rafineryjne pozostają napięte, spadek cen detalicznych powinien zostać opóźniony o co najmniej kilka miesięcy.

Wreszcie, ponieważ moce rafineryjne pozostają napięte, spadek cen detalicznych powinien zostać opóźniony o co najmniej kilka miesięcy. Jednak konsumenci nie odczują wytchnienia w cenach paliw jeszcze przez kilka miesięcy, do II kwartału 2024 – kwestia odbudowy mocy produkcyjnych i marż rafinerii w sytuacji szybkiego wzrostu popytu po pandemicznych lockdownach, na czas których wyłączone było wykorzystanie ich mocy produkcyjnych szacowane na 4,5 mln baryłek dziennie

Ceny ropy Brent znajdowały się w fazie hossy od maja do września, osiągając prawie 97 USD/bbl, dzięki silnemu popytowi i ścisłej kontroli produkcji przez OPEC+ . Nasilenie konfliktu w Izraelu i Strefie Gazy na początku października również na krótko wywindowało ceny. Jednak „premia za ryzyko wojenne” już zniknęła. Ceny ropy Brent spadały w ciągu ostatnich pięciu tygodni – jest to trend niespotykany od 2021 roku. Niepokoi to członków OPEC+ w obliczu sporów o kwoty produkcyjne. W tym kontekście Allianz Trade spodziewa się, że OPEC+ przedłuży istniejące cięcia. W szczególności Arabia Saudyjska powinna przedłużyć swoje cięcia, podczas gdy dalsze cięcia ze strony szerszej grupy są możliwe, ale nie są oczekiwane. Ta „mniejsza podaż na dłużej” powinna wspierać ceny ropy w kolejnych miesiącach i do 2024 roku. Ogólnie rzecz biorąc, Allianz Trade spodziewa się, że ceny ropy naftowej wyniosą średnio 85 USD za baryłkę w 2024 r. i 83 USD za baryłkę w 2025 r. (Tabela poniżej).

Jednak konsumenci nie odczują wytchnienia w cenach paliw jeszcze przez kilka miesięcy. Pandemiczne lockdowny wyłączyły równowartość około 4,5 mln baryłek dziennie w globalnych mocach rafineryjnych. W połączeniu z szybkim wzrostem po pandemii doprowadziło to do wyższych marż dla amerykańskich i europejskich rafinerii w porównaniu z ich azjatyckimi odpowiednikami. W tym roku odnotowano również szereg nieplanowanych przestojów rafinerii w Azji i innych krajach, które przyczyniły się do ograniczenia dostaw paliw. Oprócz rozciągniętych mocy rafineryjnych, poziomy zapasów są niskie na całym świecie, co również przyczyniło się do wzrostu marż. W Europie ceny oleju napędowego kształtowały się na poziomie około 910 EUR za 1000 litrów, czyli o 100 EUR wyższym niż w latach 2011-2014, kiedy ceny ropy naftowej wynosiły około 100 USD za baryłkę (wykres poniżej). Wraz z udostępnieniem nowych mocy produkcyjnych w 2024 r., presja powinna zmniejszyć się w drugim kwartale. W połączeniu ze spowolnieniem popytu, ostatecznie spowoduje to znaczny spadek cen.

Prognozy cen ropy naftowej

Ostatni (28 XI) 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024 2025 2026 Brent (USD/bbl) 81.7 83 84 85 86 85 83 80 WTI (USD/bbl) 76.1 77 78 79 80 79 77 75

Źródła: Refinitiv, Allianz Research

Ceny ropy naftowej i oleju napędowego

Źródła: Refinitiv, Allianz Research